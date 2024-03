Állattartóként sokszor szembesülünk azzal, hogy nemcsak az éves kötelező oltásra kell vinnünk kedvencünket, hanem előfordul egyéb betegség, baleset, amelynek komoly állatorvosi költségei lehetnek. Felelős állattartóként tehát jó választás a lakásbiztosítás kiegészítéseként választható kisállat biztosítás. A házi kedvencek közül egyelőre csak kutyára és macskára köthetünk biztosítást – írja a TEOL.

Eltérő feltételek

Érdemes körüljárni a feltételeket, hiszen biztosítónként eltérőek lehetnek a kondíciók, különböző csomagok, másfajta díjazással lehetnek egy biztosítón belül is. Általánosságban elmondható, hogy az állat hat hónapos korától köthetünk biztosítást, felső korhatárt a hetedik vagy a nyolcadik életévben határozzák meg a társaságok. Szükséges az is, hogy kutyánk, macskánk mikrochippel legyen ellátva. Macskáknál ritkábban alkalmaznak mikrochip beültetést, de ez hasznos akkor is, ha nem kötünk biztosítást, hiszen egy kijáró macska elkóborolhat, és ilyenkor a beazonosítását nagyban megkönnyíti, ha chippel rendelkezik.

Feltétel a kötelező oltások megléte is, ami természetesen nemcsak a biztosítás megkötése miatt elengedhetetlen, hanem az állatok egészsége érdekében is fontos. A szerződés nemcsak balesetre terjedhet ki, de szerződéstől függően, az állat által okozott káreseményre is: például ha a kutya megharap valakit. Kizárólag olyan esetben fizet kártérítést a biztosító, ha az állat sérülése igazoltan betegségből vagy balesetből adódik. Ugyanis, ha a betegség vagy baleset a gazda felelőtlen magatartása miatt következik be, a biztosító megtagadhatja a kár kifizetését. Fajtatiszta kutya vagy macska esetén arra is érdemes rákérdezni, hogy vannak-e olyan tipikus betegségek, amelyekre nem térít a biztosító.

Talán kevesen tudják, hogy külföldi utazásnál a velünk tartó állatainkat is védhetjük biztosítással. A külföldi állatorvosi kelezéseknek még magasabb költségei lehetnek, mint Magyarországon, de megfelelő biztosítással fel lehet készülni erre a kockázatra is. Érdemes utánajárni, mert több biztosító is kínál ilyen szolgáltatást.