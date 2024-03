A kézműves hamburgerek reneszánszát éljük. Szinte elárasztja az embert a miskolci sétálóutcán a csaknem végtelen számú burger „lavinája”. Persze itt is vannak egészen extrém finomságok, mint a balkáni burger.

A Miskolci Kocsonyafesztiválon nemcsak kocsonya várja az éhes embereket.

Fotó: Ádám János

A lepények terén is képes valami újat és tájjellegűt villantani a fesztivál. Ilyenek a töltött házi lepények. A szemfüles keresők találhatnak őrségi lepényt; csirkés, csülkös, bacon-ös, de még nutellás változatot is belőle. És ha már a tájegységek ételeiről beszélünk, debreceni krumplilángost, illetve erdélyi kürtőskalácsot is vehetünk és ehetünk a fesztiválon.

Rengeteg helyen elérhető egy jó kis véres és májas hurka, némi kolbásszal, ha valakinek a tradicionálisabb konyha falatjaira fáj a foga. Ezeket majszolgatva tényleg úgy érezheti az ember, mintha egy ipari mennyiségben történő disznóölésen lenne. És persze egy csomó pálinkafajtát is találunk hozzá, hogy tényleg meglegyen a klasszikus disznóvágás-hangulat. A merészebb kocsonyázók bevállalhatják a kakasherepörköltet is.