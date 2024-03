Tavasszal az időjárásváltozás magával hozza a fronthatásokat is, amik hatnak szervezetünkre. Takács István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház IV. számú belgyógyászati és hematológiai osztályának vezetője elmondta, egy komplex élettani hatásról van szó.

„A légköri ioneltérések és hőmérsékletingadozások állnak a hátterében. Ezeket próbálja meg kompenzálni szervezetünk. Leggyakoribb tünetei az alvászavar, a fejfájás, az ízületi fájdalom, az ingadozó vérnyomás, főleg vérnyomáskiugrások, valamint a szívritmuszavar, amik okozhatnak plusz szívveréseket. Az időjárás befolyásolja a lelki hangulatot is, rossz idő esetén depresszívek lehetünk, ha azonban hirtelen napfényes lesz az időjárás, akkor kitágulnak a perifériás erek, csökken a vérnyomás, ilyenkor jobb kedve lesz az embernek pszichésen. Vannak, akik érzékenyekebbek a frontokra, mint mások. Ők például a túlsúlyosak vagy a hetven év felettiek, akikhez ilyenkor gyakrabban mennek ki helyszínre a mentők" – mondta.

Életmódváltás, de hogyan?

A tünetek lehetnek súlyosak is, amik aztán stroke-betegséghez vezetnek, de ezt legtöbbször veleszületett rendellenesség okozza. A tavasz azonban nemcsak a fronthatások ideje, hanem a kirándulásoké is, hiszen a melegebb idő nemcsak megengedi, hogy már ne fagyoskodva töltsük időnket a szabadban, hanem élvezzük is a természetet. Orvosi utasításra tehát mozogjunk sokat! „Sportoljunk, túrázzunk vagy csak sétáljunk! Akik ezt rendszeresen teszik, azoknak a keringési rendszerük jól tud alkalmazkodni. Étkezzünk könnyen, vitamindúsan és változatosan. A C-vitamin a vassal együtt a vérképzéshez szükséges, a nyomelemek közül a cink nagyon fontos, a csontvédő D-vitamint és a bőrünk egészségéért felelős A-vitamint is vigyük be szervezetünkbe! Fogyasszunk tőkehalmájat, és napozzunk sokat!" – javasolta Takács István.