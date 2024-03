Négy év kihagyás után, régi-új helyszínen szervezte meg a szépészeti szakmák hagyományos tavaszi versenyét idén a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK).

„A versenyre az ország szinte minden részéről érkeztek versenyzők, sőt még külföldről is” - mondta portálunknak Bihall Tamás, a BOKIK elnöke. Arra is rámutatott: nincs még egy ilyen nagy verseny az országban. „Látogatók és versenyzők is szerették volna a tapasztalataikat megosztani, és ugyan ez egy verseny, de a meglátásom szerint mindenki nyertes, hiszen komoly szakmai fejlődésen mehet végbe egy-egy versenyző, ha a szakmák mestereitől tanulhat” - hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy a kamara számára fontosak ezek a versenyek, mert a szakmáknak nagyon fontos szerepük van a gazdaságban.

Színvonalas verseny

A Kézműves Kupa 2024 helyszíne ezúttal az alapításának 150. évfordulóját ünneplő MSZC Szemere Bertalan Technikum és Szakképző Iskola volt, ahol több mint két évtizeddel ezelőtt az első versenyt rendezte a kamara.