Jean-Pierre Polanen, a Nestlé Hungária Kft. szerencsi és diósgyőri egykori gyárigazgatója saját művét adományozta a városi könyvtár részére. „The Soul of a Nation” (Magyarul: „Egy Nemzet Lelke”) a dél-amerikai surinamei értékek lenyűgöző világába kalauzolja el az olvasókat. Először olyan kérdésekre kapnak választ, mint például: Miért van az embereknek egyedi értékrendszerük? Mik ezek és honnan származnak? A gyarmatosítás, a rabszolgaság és a különböző vallások hogyan befolyásolták a dél-amerikai Suriname-ot és értékeit – ezeket a kérdéseket feszegeti Jean-Pierre Polanen könyve, ami most már megtalálható a szerencsi könyvtárban is. Az író Suriname-ban született, számos országban élt és dolgozott, így Svájcban, Hollandiában, Japánban és Magyarországon is. Több nyelven beszél folyékonyan: magyarul, angolul, hollandul, franciául és spanyolul. Jelenleg tanít egy külföldi egyetemen, valamint részt vesz alapítványok, cégek és vállalkozások munkájában.

A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár nevében a kötetet Tamásné Szabó Klára, az intézmény bibliotékájának vezetője vette át. A mű már kölcsönözhető bárki számára, aki érvényes könyvtári tagsággal rendelkezik.