Megerősítették az önkormányzat és a történelmi egyházak között közel másfél évtizede működő együttműködési megállapodást Sárospatakon. Ennek eredményeként az önkormányzat idén megemelt összeggel támogatja a gyülekezetek temetőfenntartói, hitéleti és közösségi munkáját. Az eseményen elhangzott: három történelmi felekezet öt egyházközsége működik városban.

Aros János polgármester elmondta: mindannyian értékes alkotóelemei a városnak, hiszen a hitéleti tevékenységen túl fontos közösségépítő munkát is végeznek. Mindezek mellett temetőfenntartók is, ami szintén alapvető szolgáltatás és közös érdek, hogy minél méltóbb körülményeket kínáljanak közösen a végtisztességhez. Ezért is támogatja 2010 óta minden évben az egyházi közösségeket a város önkormányzata, az erről szóló megállapodást erősítették meg a felek a napokban. A polgármester kiemelte: a kiadások – főleg a temetői hulladékszállítás díja - az utóbbi időszakban megemelkedtek, elsősorban ezért támogatja idén a korábbinál nagyobb összeggel az egyházakat az önkormányzat. A városvezető emellett kiemelkedően fontosnak nevezte az egyházak közösségépítő tevékenységét, mert mint utalt rá, manapság szétesőben vannak a hagyományos közösségek, Sárospatakon azonban a felekezetek ezen a téren is komoly erőfeszítéseket tesznek, és mindig számíthat rájuk a város. Kérdésünkre válaszolva Aros János hozzáfűzte: a rendelkezésre álló összeget arányosan osztják szét az egyházak között, mégpedig egyrészt az egyháztagok száma, másrészt pedig a közéleti tevékenységük alapján. Rámutatott arra is: a város négy temetője közül egyedül a végardói működik önkormányzati fenntartásban, a másik három felekezeti.

Temetői út és zarándoklat

Az egyházi közösségek elsősorban saját pénzeszközeik és pályázataik révén fejlesztenek és működtetik saját intézményeiket programjaikat, ezzel együtt nagyon fontos forrás számukra az önkormányzat által biztosított támogatás. A római katolikus egyház például az önkormányzattal összefogva kisebb módosítást tervez idén a fenntartásukban levő temető megközelíthetőségében.

Bereczkei Miklós római katolikus plébános megerősítette: sokat jelent számukra az önkormányzati segítség. Mint közölte, idén a Martinovics úti parkoló felől szeretnének az önkormányzattal közösen egy utat készíteni, hogy az ott parkolók is megfelelő körülmények között jussanak be a temető területére. A hitéleti eseményekről szólva a plébános elmondta: tavaly volt egy nagy egyházközségi zarándoklatuk Egerbe, javarészt erre fordították a kapott támogatást, illetve a pünkösd hétfői, Szent Erzsébet ünnephez kötődő eseményekre, amelyen egy egyházmegyei zarándoklattal kiegészülve 2023-ban több mint kétezer ember vett részt. Idén az egyházmegyei ministráns találkozót bonyolítják le karöltve a Szent Erzsébet ünneppel, úgyhogy a most nekik szánt pénzösszeg ennek a költségeihez járul hozzá.

Felújítások, táboroztatás

A sárospataki görögkatolikus egyház keretein belül jelentős beruházás zajlik, az elmúlt időszakban a belvárosi templom felújításán dolgoztak. Az idei támogatásból a az épület további szépítésének egyes elemeit tervezik fedezni. Mivel a sárospataki görögkatolikus parókia az egyik legkisebb egyházi közössége a városnak, minden forint jól jön számukra – mondta el lapunknak Páll Miklós görögkatolikus parókus. A konkrét elképzelések között említette a templomablakok cseréjét, valamint olyan ikonok elkészítését, amelyek tovább ékesítik a templombelsőt. A sárospataki református egyházközség tavaly saját beruházásában, részben az önkormányzati támogatásból, részben adományok segítségével felújította a ravatalozót és a gyülekezeti termet, valamint a Rákóczi-ház előterét, amelyek mind fontos helyszínei a közösség életének. Idén a hitéleti támogatás nagy részét a gyülekezeti nyári gyermektábor költségeire szeretné fordítani az egyházközség. Dr. Fodor Ferenc református lelkipásztor kifejtette: a tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnének külhoni magyar – elsősorban kárpátaljai – gyerekeket táboroztatni Patakon, egy kicsit kiszakítani őket az Ukrajnát sújtó háborús környezetből. Mindezeken túl hívnak olyan határon túli gyülekezetekből is fiatalokat, amelyekkel valamilyen kapcsolatot ápol a pataki református közösség. Fontosnak tartják ugyanis azt, hogy fiataljaik már ebben a korban szembesüljenek azzal, hogy más országokban is élnek olyan nemzettársaik, akikkel egy az anyanyelvük.