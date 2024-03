Kazárné Kalber Nikolett a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának köszöntője után Dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd Város polgármestere ismertette a jelenlévőkkel a projekt részleteit.

225,47 millió forint támogatást nyertek.

A konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló beruházások 225,47 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósulhatnak meg. Mezőkövesd Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető a másik három, Egerlövő, Mezőkeresztes, Hejőpapi önkormányzatával közösen nyújtott be pályázatot még 2022 januárjában a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1 - Élhető települések pályázati felhívásra.

A konzorcium „Közösségi célú fejlesztés Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Hejőpapi, Egerlövő településeken” című TOP-PLUSZ-1.2.1- 21-BO1-2022-00078 azonosító számú nyertes projektjével 225.473.952 forint európai uniós támogatást nyert el.

Megújul a Közösségi Ház épülete Mezőkövesden

A megvalósuló fejlesztés révén Mezőkövesden a Közösségi Ház épületeinek elektromos hálózatának felújítása valósulhat meg. Az „A”, „B” és „C” épületben a villamos elosztóvezetékek és a villamos berendezések (dugaszoló aljzatok, kapcsolók) cseréje is megtörténik a projekt révén. A „D” épületben teljes hosszban lecserélik az épületrész belső villamos hálózatát. Emellett az „A” épületben lévő színházterem emeleti erkély nézőterét is felújítják, lecserélik a székeket és tűzálló padlószőnyeget kap az erkély. A fejlesztés keretében kialakítanak a Közösségi Házban egy okos közösségi pontot USB csatlakozási lehetőséggel, valamint az udvaron megújuló energiával működő udvari kandelábert is telepítenek.

Felújítják a kőszínpadot és okospad is lesz Mezőkeresztesen

Mezőkeresztesen nagyon népszerű helyszín a Népkert, amely több területre tagolható, melyből jelen pályázatból 3 részt újítanak fel: a piac és füves vásártér megközelítéséhez térköves járdát építenek ki, valamint napelemes térlámpákat helyeznek ki a megfelelő megvilágítás érdekében. Emellett a sportpálya nyugati oldalán burkolt parkolót és kerékpártámaszokat alakítanak ki.

A népkertben megvalósuló fejlesztés harmadik eleme a kőszínpad felújítása, bővítése lesz, körülötte térburkolatot kap a terület a fellépők helyének biztosítására. Mindezen túl a Népkertben, a kőszínpad közelében egy okospadot is elhelyeznek majd.

Kívül-belül új kultúrházat kap Egerlövő

A pályázatban résztvevő harmadik település Egerlövő, ahol a Széchenyi Terv Plusz keretében megvalósuló beruházás során kívül-belül felújítják a kultúrházat. A fejlesztés keretében megvalósul a tetőfedés, valamint a nyílászárók cseréje, a homlokzat szigetelése és színezése, illetve az ereszcsatornák cseréje. Emellett a falak alatt 60 cm beton sávalap épül. Mindezen túl a projekt keretében a kultúrház udvarán okospadot helyeznek ki, valamint a térvilágítás is megújul.

Megszépül a Hejőpapin lévő Közösségi ház is

Az európai uniós támogatásnak köszönhetően a projekt negyedik helyszínén, Hejőpapin lehetőség nyílik a Közösségi ház külső felújítására. A fejlesztés keretében megtörténik a homlokzat állagának javítása, szigetelése, színezése, a tetőszerkezet szigetelése és felújítása, az ereszcsatorna cseréje.

Emellett felújítják a kerítést, mely zsalukő falazatot kap, valamint az udvar 300 m 2 -en új burkolatot kap közlekedési útvonallal, parkolóval, melyből egy akadálymentes lesz. A projekt keretében a Közösségi ház udvarán okos padot is kihelyeznek USB-csatlakozási lehetőséggel, valamint ingyenes wi-fi szolgáltatással, illetve napelemes rendszert is telepítenek majd az épület tetejére. A vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beruházás várhatóan 2025. június 30-ig befejeződik - tudta meg a boon.hu.