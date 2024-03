A gyári, kohászati örökségvédelem mindig fontos volt Ózd számára, hiszen a település régmúltjának jelentős részét a vasgyár tette ki.

Dolgoznak az ózdi kohász domborművön

Fotó: ME

A nagy gyáróriás már a múlté, a nehéziparhoz kapcsolódó épületek és jelképek azonban szép számmal megtalálhatóak a településen. Egy ilyen ikonikus szobor a Gyár úton, az Olvasó bejáratával szemközt található kohász-dombormű is, amelynek a napokban elkezdődött a felújítása.

Több szereplő

Az Ipari Örökségvédők Baráti Köre kezdeményezte a rekonstrukciót, amelyben a helyi önkormányzat is segítséget nyújtott. Az épület, így a dombormű tulajdonosa, Stijacic Radovan lokálpatriótaként szintén az ügy mellé állt, vállalta a munka anyagi költségeit. A kivitelezést Révay László kőfaragó végzi, az Ózdi Városüzemeltető Intézmény pedig az emelőkosaras autót biztosítja a felújítás idejére.

Több fázisban készül

"A helyszínen elkezdődött a munka, aminek még több fázisa is lesz - árulta el Janiczak Dávid, polgármester. - A végén egy megtisztított, megerősített, javított állapotot fogunk kapni, valamint az impregnálásnak köszönhetően a jövő számára is biztosítjuk a tartósságot. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani valamennyi szereplőnek, örülök, hogy közös összefogással megvalósulhat a dombormű felújítása."