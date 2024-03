A régész szakma képviselői kiemelten fontosnak tartják a régészeti értékek nagyközönség elé vitelét. Az egynapos előadássorozaton az őskortól a kora újkorig minden időszak szakértőjének lehetősége nyílt kutatásainak ismertetésére. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár vármegye szakemberei mellett immár hagyományosan érkeztek előadók több külföldi és hazai múzeumtól, egyetemről és kutatóközpontból is. Dr. Tankó Károly, a Magyar Régész Szövetség elnöke személyesen köszöntötte az érdeklődőket, Dr. Szolyák Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója nem tudott részt venni a konferencián, ezért köszöntő beszédét felolvasták. A program előadói olyan érdekes témákat feszegettek, mint a régészet, az örökség és a turizmus kapcsolata, de egy állandó régészeti kiállítás születésébe is bepillantást nyerhettek a résztvevők.

Ez volt a tizenkettedik

A Herman Ottó Múzeum régészei már tizenkettedik alkalommal hívták össze az Északkelet-Magyarország területén dolgozó kollégáikat. A konferenciasorozat 2012-ben jött létre azzal a céllal, hogy a régióban tevékenykedő régészek legalább évente egyszer nagyobb körben is találkozhassanak egymással, és első kézből halljanak a „szomszédban” dolgozó kollégáik felfedezéseiről. A rendezvény sikerességét jól mutatja, hogy évről évre egyre több érdeklődőt lát vendégül Miskolc.

Látogatás a Régészeti Látványtárba

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap Géniusz Programja révén létrejött Tímármalom utcai Régészeti Látványraktárban zárult, a rendezvény vendégeit dr. Szörényi Gábor András, a Herman Ottó Múzeum régészeti és műemléki ügyekért felelős régészeti igazgatóhelyettese vezette körbe. Tavaly portálunk is tájékoztatott látványtár megnyitójáról: a raktár egy 1200 négyzetméteres, új energetikai rendszerrel ellátott, klimatikus épület, ami lehetővé teszi a modern raktározási körülmények biztosítását. Szükség is van rá, hiszen rengeteg műtárgy került elő az M30-as építése során, valamint Bükkábrányban. Akkor az is szóba került, hogy iskolai csoportok számára is nyitottá teszik majd a raktárat.

Interaktív kalandozások

A konferencián a tárlat kulisszatitkaiba, az ötlet megvalósításába és a működtetés hétköznapjaiba avatta be a szakembereket a régészeti igazgatóhelyettes, illetve a meghívottak interaktív kalandozáson is részt vehettek múzeumpedagógusok segítségével. A rendezvény dr. Anders Alexandra, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat elnökének értékelésével és zárszavával ért véget.