Emlékfát ültettek Zrínyi Ilona születésének 375. évfordulója alkalmából a sárospataki Rákóczi-vár kertjében, a nemrég felépült Rákóczi Látványtár mellett a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma szervezésében. Az eseményen elhangzott: a magyar történelem egyik legismertebb női alakja, II. Rákóczi Ferenc fejedelem édesanyja, a munkácsi-vár hős védője számtalan szállal kötődik Abaújhoz és Zemplénhez is. Zrínyi Ilonáról a történettudomány sokáig úgy gondolta, hogy 1643-ban született, amit eddig is sokan furcsálltak, hiszen e szerint még 51 éves korában gyermeket szült, ami ugyan nem lehetetlen, de nem is túl gyakori. Néhány éve, Zrínyi Ilona nagyapja, vagyis Frangepán Farkas Kristóf naplóbejegyzésének tanulmányozása alapján tisztázódott a valós születési dátum, ami 1649. március 20-a. II. Rákóczi Ferenc édesanyja így „fiatalodott” hat évet – hangzott el az eseményen.

Dr. Tamás Edit és Ádám Csilla földbe helyezik az emlékfát fotó: BSZA

Az évforduló kapcsán szervezett emlékfa ültetést a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma - mondta el a rendezvényen Dr. Tamás Edit, a Rákóczi Múzeum igazgatója, aki egyben betekintést is nyújtott Zrínyi Ilona életébe, történelmi szerepébe.

Jó kapcsolat Borsival

A sárospataki Rákóczi Múzeum régóta kiváló kapcsolatot ápol a Borsi Rákóczi-kastéllyal, ahol az állandó kiállítás részét képezi Zrínyi Ilona emlékezete, hiszen ott hozta világra II. Rákóczi Ferencet 1676. március 27-én. A most elültetett tölgyfa is borsiból származik – közölte Ádám Csilla, a borsi Rákóczi Kastélyközpont osztályvezetője. A ma Szlovákia területén található, évekkel ezelőtt szépen felújított erődítmény mára igazi gazdag kultúrtörténeti emlékhellyé vált, az intézmény munkatársai hűen ápolják a Rákóczi család kultuszát. Március 24-én például a nagyságos fejedelem születésnapját ünneplik meg felvidéki, magyarországi, valamint kárpátaljai vendégek részvételével. Az eseményen beszédet mond Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Az emlékfa elültetéséből a rendezvényen megjelentek is kivehették a részüket, valamint szintén megtekinthették a tervek szerint májusban megnyíló Rákóczi Látványtár már látogatható részét.