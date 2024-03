A rendezvény egyik kétségtelenül legszórakoztatóbb műsorszáma a gumibékák versenye volt a Szinva patakban. Óriási érdeklődés övezte a közel ötszáz béka úsztatását, amelyeket a célnál a Neptun Buvár Klub képzett búvárai várták. Golej Szabolcs a klub vezetője kérdésünkre elmondta, hogy egy combközépig érő vízmélységben kellett állni és tevékenykedni egy speciális száraz búvárruhában, ami alá nem folyik be a víz. Összesen négy órát tartózkodtak a vízben, hiszen feladatuk volt a verseny útvonalának akadályoktól való megtisztítása, ezért a patak medrében pályabejárást tartottak búvárlámpák segítségével. A békákat fogadó állomást is fel kellett építeni, ide érkeztek a sorszámozott brekik a versenyen, és természetesen a program végén az összes béka „kimenekítését”, összegyűjtését is meg kellett oldani. A búvárok vezetője beavatott minket egy kulisszatitokba, amit a nézők a partról nem feltétlenül láthattak, hogy a búvárok a verseny közben a nagyobb területen a víz alatt lévő akadályokba elakadt vagy fennakadt állatokat továbbterelték. Egy-két ügyes példány is volt, amely a távot nagy lendülettel indította, és végig szépen haladt a sodrásban. A rendezvény sikerét négy vízben lévő búvár Kiss Gábor, Szokoly László, Kovács János és Golej Szabolcs szavatolta, szárazföldön Temesvári Zsófia szervezőként segítette a rendezvényt a klub önkénteseivel együtt.