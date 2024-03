Magyarország bővíti az Education Hungary irodáját Kenyában. A partnerségi programhoz, amelynek keretében átfogó segítséget nyújtanak a magyarországi képzési lehetőségek iránt érdeklődő diákoknak, a Miskolci Egyetem is csatlakozik. Magyarország hatmilliárd forintnyi kötött segélyhitel-programot indít Kenyában, amelynek keretében a vállalati és az agráriumot érintő támogatások mellett oktatási segítséget is nyújt a kelet-afrikai országnak – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter március 27-én Nairobiban. A miniszter az Education Hungary iroda bővítésének ünnepélyes bejelentésén közölte, hogy az alapító Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, illetve Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem mellett a Miskolci Egyetem és a Soproni Egyetem is csatlakozott a programhoz, amelynek keretében átfogó segítséget nyújtanak a magyarországi képzési lehetőségek iránt érdeklődő diákoknak. Hazánk évente kétszáz kenyai diák számára biztosít felsőoktatási ösztöndíjat, és nagyon népszerű a program, hatalmas a túljelentkezés, ezért fontolóra fogják venni a keretszám bővítését, ha továbbra is ekkora lesz az érdeklődés - közölte.