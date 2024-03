Miklós Katalintól, a gyermekkönyvtár vezetőjétől tudjuk, hogy Harsányi Attila volt a program kezdeményezője. A Jászai Mari-díjas színművész a kisfiával, Áronnal olvasók, és rendszeres látogatói a könyvtár Mesebirodalom részlegének. A könyvtár sok-sok programot is szervez gyermekeknek és a színművész jelezte: a kisfiával szívesen vezetnének játszóházat. Az első alkalom tavaly volt, amikor is a teknősbéka kapott főszerepet. A nagy sikerű élőmesés, síkbábos előadást kézműves foglalkozás egészítette ki – nagy sikert aratott a program. A folytatás így nem volt kérdés és ez alkalommal újra egy nagyon kedvelt állat, a dinó lett a központi szereplő.

A dinókat mindenki szereti

Likainé Molnár Ágnes kisunokáját, Patrikot hozta el a rendezvényre. A lányától tudott róla, hogy lesz ez az előadás. A kisfiút érdeklik az őslények van is otthon egy komoly tíz darabot számláló dinógyűjteménye.

Gallóné Korompai Ágnes szintén unokájával, a három éves Emmával jelent meg a programon. A könyvtártól kapott hírlevélben értesült a lehetőségről. A kisunokája Székesfehérváron él, de most a nagyijánál van. A kislány ugyan nem rajong a dinókért, de már most tag a Szabó Lőrinc Könyvtárban. A nagymama elsősorban a játszóház miatt hozta el a kislányt, de Harsányi Attila színművészre és a kisfiára is kíváncsiak voltak.

Hlavicza Gábor a kislányát, Csengével látogatott el a játszóházba. A párjával, Eszterrel a színházban dolgoznak és innen ismerik Harsányi Attilát és a kisfiát, Áront. Csenge nagyon szereti a könyveket, édesanyjával rengeteget olvas. Mindezek mellett társasági gyermek, első perctől jár játszóházakba, baba-mama foglalkozásokra. Lány létére nagyon szereti a dinókat, így várta az előadást.

Elbújt a könyvek között

A program tíz kérdésből álló dinós kvízzel kezdődött, amire szinte minden gyermek kapásból tudott válaszolni. Már nagyobb fejtörést okozott a könyvek között eltűnt dinó esete, amelyet egy komoly székekből és babzsákokból megalkotott akadálypályán keresztül kellett megközelíteni. Nem volt egyszerű rátalálni, hiszen elbújt a könyvek között, de egy leleményes kislány megoldotta a feladatot.