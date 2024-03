Elindult a tervezés

Szopkó Tibor alpolgármester hozzátette, hogy a Dísz tér megújításának tervezése nagyjából másfél évvel ezelőtt indult el. A végeredmény egyrészt a városvezetők, a szakemberek és javarészt a környéken élők javaslataiból állt össze. Végezetül ígéretet tett, hogy mindent meg fognak tenni azért hogy ezekből a tervekből valóság váljon.

A fiatalok szigete lehet

Dr. Simon Gábor a Velünk a Város frakció vezetője kitért arra hogy a mögötte lévő szökőkút utoljára Káli Sándor ideje alatt működött és a tér az elmúlt évtizedekben tulajdonképpen egy kihalt hely volt. A növények és a terület gondozása 2019 óta folyamatosan zajlik. Ugyanebben az évben elhatározás született hogy a felújítására, majd ennek tervezése egy másfél évvel ezelőtt a közösségek bevonásával megtörtént.

Szopkó Tibor, Veres Pál, dr. Simon Gábor és Szarka Dénes

Fotó: Bujdos Tibor

Lényeges szempont volt hogy a környéken tanuló diákokat is bevonják ebbe a folyamatba. Nagyon sokan jöttek például a Herman és Zrínyi gimnáziumból és elmondták azokat az elképzeléseiket, hogy mire van szükségük ahhoz hogy ők ezt a területet az iskola után birtokba vegyék. Attól emberközeli egy beruházás hangsúlyozta a frakcióvezető, hogy az emberek használják. Fejleszteni és átalakítani úgy kell, hogy ide érdemes legyen akár iskola után akár a környék nyugdíjasainak napközben is kijönni és a szabadidejük egy részét hasznosan eltölteni. Most részben lehetőség nyílik arra, hogy a TOP Plusz által kínált forrásokra Miskolc is pályázzon, így kézzelfogható közelségbe került a tér megújulása.

Terítéken a TOP Plusz

Szarka Dénes frakcióvezető helyettes hangsúlyozta, hogy a városvezetés mindent megtett azért hogy a TOP Pluszos fejlesztések elindulhassanak és így ezeket a tereket a miskolciak minél hamarabb birtokba vehessék. Hangsúlyozta, hogy az optimális helyzet az lenne ha egy önkormányzatnak több lehetősége lenne saját forrásból is fejleszteni. Miskolc azonban abban élen jár, hogy a pályázati lehetőségeit kihasználva olyan fejlesztéseket hozzon a miskolciak számára, amelyeket a mindennapokban használni tudnak. A városrészi központok olyan terek lesznek a miskolciak számára amelyeket a hétköznapokban és a hétvégén is folyamatosan használni tudnak majd, és az itt élők életminőségének a javulását szolgálja majd. A Dísz tér kimondottan a fiatalok igényeit figyelembe véve fog fejlődni.