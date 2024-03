A miskolci városháza sajtó osztálya március 1-jén közölte, hogy a „Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási intézkedések”, azaz a Dayka-átkötés projekt részeként kialakított forgalmi rend felülvizsgálatának egyik elemeként, a Dayka Gábor utcában, gépjármű-várakozóhelyek megszüntetésére kerül sor." Indoknak azt jelölték meg, hogy az ott parkoló járművek jelentős mértékben akadályozzák a jobbra (Dayka Gábor utcáról a Hunyadi János utcára) kanyarodó, külső sávba történő besorolást, ezáltal az egyenesen tovább haladást is megnehezítik.

Egy magáról elfeledkező autós a Dayka-átkötésnél

Fotó: Bujdos Tibor

A közölt intézkedéssel összefüggésben, március 1-jén, pénteken az új helyzethez szükséges közúti jelzőtáblákat helyeztek ki. Ezzel kapcsolatban azt is közölte a sajtó osztály, hogy – előre láthatólag – március 4-én, hétfőn a korábbi útburkolati jelek fekete festéssel történő érvénytelenítése is megtörténik. Az is kiderült, hogy az említett várakozóhely megszűnését követően a „megállni tilos” tábla hatályát március 4-től kezdődően ellenőrzi a rendőrség és a Miskolci Önkormányzati Rendészet.

Tilosban parkolt

Március 4-én, hétfőn reggel a szokásos csúcsforgalom közepette megnéztük, mi a helyzet a Dayka-átkötés környékén, miként veszik figyelembe a Dayka Gábor utcán bevezetett tiltást az autósok. Az eredmény érdekes. Akadtak olyanok, akik nem rutinból vezettek és észlelték az új forgalmi helyzetet, azaz, hogy egy szakaszon megszűntek a parkolók. Másokat figyelmeztetni kellett a tiltásra. Olyan autós is volt (lásd galériánkat), akik feltehetően rutinból autózott (rosszabb esetben egyszerűen nem vette figyelembe a kihelyezett új táblát) és szépen leparkolt az egyénként megszűnt várakozóhelyen. Ezzel megakadályozta, hogy a Dayka Gábor utcáról jobbra, a Hunyadi János utcára bekanyarodni kívánok idejében besorolhassanak a jobb oldali sávba. Ők ezáltal azokat akadályozták, akik egyenesen akartak továbbhaladni a Dayka-átkötéssen.