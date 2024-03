Ha gyalog, kerékpárral, vagy autóval valaki a Csanyik-völgybe, a Majális parkként ismert kirándulóhelyre tart, ha akarja, ha nem, el kell haladnia egy ma már rozsdás kerítéssel körülölelt terület mellett. Az erdei környezetben lévő, egyébként nagy kiterjedésű, több épületcsoportot is tartalmazó komplexum eredetileg az egykori Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) oktatótáborának épült.

Romosak az egykori csanyiki KISZ-iskola épületei

Fotó: Bujdos Tibor

Innen a KISZ-iskola elnevezés, amire az idősebbek emlékeznek inkább. A szocialista időkben tehát többnyire fiatalok töltötték meg az épületeket, amelyek bentlakásos oktatási központként rengeteg közösségi helyiséggel, önálló könyvtárral, konyhával és hatalmas étkezővel rendelkeztek.

Az egészség szolgálatában

A rendszerváltás után elvesztette eredeti funkcióját, majd egészségügyi célokra alakították át: ott működött például a Szent Ferenc Kórház tüdőszanatóriuma. A tábor a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat tulajdonában került ezáltal. A fiatalabbak tehát tüdőszanatóriumként ismerik a volt KISZ-iskolát.

A legfiatalabbak – ha szüleik nem mesélték el a történetet – már inkább csak azt tudják, hogy ott egyre rosszabb, romosabb állapotban lévő funkciótlan épületek vannak.

El akarták adni, sikertelenül

Amikor a gyógyító funkció is megszűnt, az akkori tulajdonos Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat eladásra kínálta a komplexumot olyan félmilliárd forint körüli kikiáltási áron. Nem sikerült eladni, ám - ennek kapcsán - rengeteg ötlet hangzott el, hogy mihez is lehetne kezdeni az egyébként nagyon is kedvező környezetben lévő, a Bükk hegység erdeivel körülvett épületcsoporttal. Sokan szerették volna, ha megmarad a gyógyító funkció, de szó volt rekreációs központ létrehozásáról, vagy az is felvetődött, hogy labdarúgó-akadémia legyen ott. Volt, aki szállodakomplexumnak is el tudta volna képzelni.

Egyik ötletet sem sikerült valóra váltani, az épületcsoport egy ideig az Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz tartozó komplexumnál volt, majd közvetlen állami kezelésbe vették. Folyamatosan őrzik, de az állapota egyre romlik, egyre csökkentve a hasznosítás esélyét.

Úgy tudjuk, most a Miskolci Egyetemet működtető alapítvány a tulajdonosa az építménycsoportnak.

Milyen sorsot szánhatnak neki?

A legnagyobb közösségi portál lokálpatrióta csoportjában korábban felvetődött, hogy nem kellene annyiban hagyni a helyzetet, és ébren kellene tartani a volt szanatórium sorsának rendezését. Úgy vélik, hogy nem kellene magántulajdonba adni az épületeket, hanem olyan funkciót találni nekik, amely szegről-végről a közösség számára is jó lehet.