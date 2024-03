Ebből az összegből Boldogkő várára több mint 640 millió forint jutott – hangzott el a helyszínen megtartott projektzáró sajtótájékoztatón kedden. Az eseményen dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta: sokan nehezen értik meg, hogy egy várfelújítás hogyan is illeszkedik a gazdaságélénkítési programok sorába. Márpedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-egy ilyen beruházás nagyot lendít az adott térség versenyképességén. A megnövekedett látogatószám ugyanis a gazdaság több szegmensére is jótékony hatással van, egyre többen foglalkoznak ugyanis például szállásadással és gasztronómiával – emelte ki a miniszter.

Fotó: Vajda János

Aláhúzta: a kastély-és várfejlesztések is hozzájárulnak tehát ahhoz, hogy hazánk minél lendületesebben zárkózzon fel az Európai Unió átlagához. Dr. Navracsics Tibor beszélt arról is, hogy korábban a határok által beszorított, hosszútávon „pangásra ítélt” Zemplén és Abaúj is érezhetően „életre kelt”. Közlése szerint már a számok is azt mutatják, hogy – bár sok még a teendő – a kormányzati lépéseknek köszönhetően fellendülőben van a térség gazdasági élete, fejlődik az infrastruktúra.

Történelem és érdekességek

Dr. Virág Zsolt a programot koordináló Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft. igazgatója arról beszélt, hogy a legalább 742 éves Boldogkői vár Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyik legépebben megmaradt erősségeként a projekt keretében számos olyan attrakcióval gazdagodott, amelyek révén egy jól működő, állandó napi programkínálattal rendelkező, többféle célcsoportot elérő, gazdaságosan fenntartható turisztikai vonzerővé vált. Példaként említette, hogy az alsóvárban hiánypótló elemként készült el az az időszalag, amely a vár történetét mutatja be a látogatóknak, ami azért is különösen mozgalmas, hiszen az idők során 26 nemesi család 47 tagja birtokolta az egykori erődítményt.

Az érdekességek között említette, hogy egy interaktív játék keretében a látogató megismerheti a Ferdinánd-dénárokkal kapcsolatos boldogkővári hamispénz-verés történetét is Bebek György várúr korából, amely kapcsán egy önállóan játszható, a témával kapcsolatos kvízjáték segítségével eljuthatnak egy, a fal végén kialakított titkos széfhez, amelyben hamis dénárnyomatot készíthetnek maguknak a játékosok.