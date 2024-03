Kazincbarcikát a színek mellett a szobrok városának is nevezhetnénk, olyan sok érdekes alkotást láthatunk a területén. A kortárs szobrok egyike a színpompás Mesélő a Völgy parkban, Lalák Angelika keramikus művésznő igazi „kolorcitys” alkotása. A 2 és fél méter magas szobor 2019-ben készült Kazincbarcika várossá nyilvánításának 65. évfordulójára. Az ülőszobor érdekessége, hogy az SMS-nél is jóval rövidebb szöveges üzeneteket láthatunk rajta. Ezeket a város életéhez kötődő különleges személyek írták, köztük Szitka Péter polgármester is saját kézírásával és aláírásával „tetoválta” a Mesélő alakját.