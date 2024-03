Az ünnepélyes megemlékezést a színész sírjánál - a Mindszenti római katolikus temetőben - a Mindszenti templom énekkarának közreműködése után Kincses Károly, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze Cserkó Zsolt versével nyitotta meg.

A város nevében Varga Andrea alpolgármester és dr. Ignácz Dávid jegyző koszorúzott

Fotó: Bujdos Tibor

„Ugyan a 19. század elejét nevezzük a vándorszínészek korának, akkor beszélünk vándorszínészekről, de valójában a színészet az mind a mai napig vándorszínészet, a színész vagy egyedül szerződik társulatról társulatra, vagy a mai napig is jó pár példát látunk, hogy egy-egy utazó előadásra állnak össze a színészek. Elkerülhetetlen az, hogy járja az útját a színész, keresi a maga művészi útjának a megfelelő állomáshelyeit. Egyre kevesebb a példa – és ezért is különösen értékes Bánhidy József életútja – hogy egy idő után egy színész hűséget fogad egy városnak, egy város színházának, egy város közönségének és ott színpadon és színpadon kívül is jelen van, a színészlétnek egy sajátos tükrét, magatartását viszi körbe és mutatja az adott településen” – kezdte megemlékező beszédét Mikita Gábor színháztörténész-muzeológus, mielőtt röviden ismertette a színész életútját.

Vándorszínész volt

Bánhidy Józsefnek szintén megvolt a maga vándorszínészi korszaka, nagyon büszke volt arra, hogy Aradon kezdhette a színészi pályafutását, erdélyi színészként indulhatott. Újabb és újabb állomáshelyek következtek a pályáján, mielőtt életének a második, meghatározó korszaka lett Miskolc. 1939-ben szerződött a Miskolci Nemzeti Színház társulatához. Hosszú éveken keresztül remek karakterszerepekkel ajándékozta meg a miskolci közönséget. Legendás, a város életében jelen lévő, népszerű művész volt, akivel személyes napi kapcsolatot ápolt a közönség. Elsőként kapta meg a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja címet 1949-ben.

A színháztörténész megemlékezett Bánhidy József Miskolcon megformált szerepeiről és érdekes anekdotákat mesélt arról, hogyan volt jelen a színész városunkban, ahol 1973-ban bekövetkezett haláláig élt.

„Szerencsés korban születtem – mondta nekem egyszer – majd kisvártatva hozzátette: vagy csak az a szerencsém, hogy mindig szerettem játszani?” - ezzel a gondolattal zárta szavait Mikita Gábor.

Védetté vált a sír

Juhász Ferenc atya, a Mindszenti plébánia plébánosa örömét fejezte ki, hogy nem csak egy bejegyzést jelent egy sír védetté tétele, hanem ünnepélyessé tehető egy-egy ilyen találkozással, majd egy imádság után megáldotta a sírt.

A megemlékezés koszorúit dr. Ignácz Dávid, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője és Varga Andrea Klára, Miskolc alpolgármestere helyezték el a síron.

A megemlékezők soraiban ott volt Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója is.

Hideg Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület képviseletében elmondta a boon.hu-nak, hogy az Egyesület tagjai figyelnek a síremlék állapotára és 2023 nyarán, a színész halálának 50. évfordulóján tartottak először megemlékezést Bánhidy József sírjánál.