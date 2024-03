Beteljesítette az induláskor eltervezett célt, érték- és közösségteremtő a Kocsonyafesztivál – vallja Rózsa Edit. A rendezvény jogtulajdonosa kiemelte: sikerült vele bebizonyítani, ha van kulturális és társadalmi tőke, abból lehet gazdasági. A városnak már 2010-ben 1,5 milliárd forintos haszna volt a rendezvényből. Ugyanakkor kritikával illette, hogy a városvezetés a következő évi fesztiválról csak késve dönt, emiatt pedig jelentős forrásoktól fosztja meg a fesztivált, a szervezési feladatok ebből adódó nehézségeiről nem is beszélve. Ezért nincs most nemzetközi szinten is ismert szponzora a miskolci rendezvénynek.

Fotó: Bujdos Tibor

A hétvégén rendezik a Kocsonyafesztivált. Annak idején hogyan kezdődött, honnan jött az ötlet?

1998-ban költöztem Szegedről Miskolcra. Ex-férjemnek, Fedor Vilmosnak is köszönhetően a város olyan értékeit fedeztem fel, amelyekről még csak hallani sem hallottam. Néhai Dobrossy István történész, a megyei levéltár akkori vezetője nevét kell kiemelnem, aki nekem mindig is a példaképem, hiszen olyan szeretettel beszélt Miskolcról, olyan nagy tudása volt, olyan értékeket kutatott fel és publikált, és olyan sok dolgot tudtam meg tőle, ami rendkívül motivált és inspirált. Akkor is azt gondoltam, ezt az értéket meg lehet és meg is kell mutatni egy fesztivál keretében. Erre nagy szükség volt és van, hiszen a város megítélése szerintem rosszabb, mint amennyire értékes hely. Ezt a képet kezdtük javítani a Vendégségben Miskolcon városmarketing programmal, amit volt férjemmel közösen szerveztünk. Ma ezt hívják influenszer marketingnek.

Kiknek volt még elévülhetetlen érdeme abban, hogy a mostani rendezvény elődje, a Miskolci Tél Kocsonyafesztivál 2004-ben létrejött?

Az Észak-Magyarország napilap korábbi főszerkesztőjének, Kiss Lászlónak, aki azonnal partner volt a rendezvény támogatásában. Barna György néprajzi gyűjtőnek, Fehér Péternek, aki a kameráján keresztül örökítette meg a kezdeteket. Veres Lászlónak, aki az első műsorvezetője, színpadmestere volt a fesztiválnak, vagy a Vadaspark akkori igazgatójának, Molnár Attilának, akivel az első békaszépségversenyt és béka-valóságshow-t valósítottuk meg. Tóth-Szántai József rádiós szakember-műsorvezetőnek (jelenleg a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete polgármesterjelöltje, a civilek jelölését követően a Fidesz-KDNP is támogatja – a szerk.), akinek az értő füle és lokálpatriotizmusa, Miskolc iránti szeretete is kellett a sikerekhez, a várost felfedező vendégek lenyűgözéséhez. Mert ő szólította meg, kérdezte azokat az embereket, akik a megyeszékhely jó hírnevének hordozói, „nagykövetei” voltak. De ide sorolom – a teljesség igénye nélkül - Kobold Tamást, Répássy Róbertet, az akkori alpolgármestereket, Juga Györgyöt és Alakszainé Oláh Annamáriát.

Nem tart attól, hogy lesznek olyanok, akik szerint ezzel a kijelentésével pozícionálja magát a politikai térképen?

Én biztosan nem. Aki ismer, az tudja, hogy már régóta távol tartom magam a politikától, és ez a felsorolás legkevésbé sem politikai hitvallást jelent. És nem vagyok hajlandó a politikai konformitásra! De a tény, az tény. Teljesen mindegy, hogy az adott személy baloldali, jobboldali vagy független. Ezek az emberek tényleg sokat tettek a fesztiválért, a közös nevező pedig az értékalapú partnerség és Miskolc volt.

Ellenpélda?

Sajnos, sokan voltak, vannak olyanok is, akik ezt a felépített know-how-t, magát a rendezvényt csak szidták, folyamatosan keresztbe feküdtek, gáncsolták, vagy lenyúlták, kisajátították. A legveszélyesebbek a politika hátterében ügyködő haramiák. Sajnos ott vannak mindig, bármilyen politikai szelek fújnak.

Miért?

Emberi irigységből, haszonszerzésből, legyen az politikai vagy gazdasági.

Hallhatunk neveket?

Nem lenne elegáns. Akik benne vannak úgyis tudják, a nagyközönség meg ne ezzel foglalkozzon, hanem érezze jól magát a rendezvényen.

Akkor beszéljünk a rendezvényről! Mi a fő szerepe?

Szociológusként hoztam létre a fesztivált, amelyet értékteremtőnek és közösségteremtőnek álmodtam meg. Az álom beteljesült.

A rendezvénnyel a gyakorlatban sikerült bizonyítani Bourdieu tőkeelméletét, azaz, ha van kulturális és társadalmi tőkénk, mint esetünkben a város generációkon átívelő hagyományai és az erős közösség, abból gyarapodik a gazdasági tőkénk.

„Pislog, mint a miskolci kocsonyában a béka!” – ez alapvetően nem egy pozitív gondolatot hordozó mondat, mégis ez lett a szlogenje a rendezvénynek.

Büszke vagyok rá, hogy a negatív tartalmú szóláshasonlatot pozitív üzenettel sikerült felruházni. Előtte se miskolci béka, se miskolci kocsonya fogalma nem létezett, ma mégis így ismerjük: megcsináltam, levédettem, ahogyan a „Miskolci kocsonya” szóösszetételt is, hiszen mint étel nem létezett. Ezt tartom az egyik sikernek. A hagyomány és a modernitás érzékeny ötvözését. Megjegyzem, hogy a békát is sikerült megszemélyesíteni, ma már mindenki a sajátjának érzi, külön története van, és még szerencsét is hozhat. Nemrég jártam a DAM-ban, ahol a portás autóján ott integetett a béka 2008 óta megfakult fotója: a béka brand lett, a fesztivál vendégeinek békája. Sikernek tartom, hogy minden nehézség ellenére ismert és elismert rendezvény lettünk az országban, sőt az országhatáron túl is. A tudatos építkezés harmadik sikerpillére – a felszín a minőségi „eszem-iszom, dínom-dánom” is fontos -, hogy az esemény gazdaságilag is megállja a helyét.

2023-ban így indult a Kocsonyafesztivál: