Fontos a rendszeres évenkénti eboltás, mind az állatoknak, mind az embereknek, hiszen ez segít megelőzni és ellenőrzés alatt tartani a veszettséget, ami egy súlyos fertőző betegség. Ez szerencsére ma már nem gyakori, ettől függetlenül is jelentős veszélyt jelent állatokra és emberekre egyaránt. Az évenkénti oltások biztosítják, hogy a kutyák védve legyenek, így csökkentve annak kockázatát, hogy más állatok vagy akár emberek fertőződjenek meg. Az oltatlan és chipezetlen eb tulajdonosát akár 220 ezer forintos pénzbüntetéssel is sújthatják. Háznál még március 24-ére kérhetik az eboltást a tulajdonosok. A hétvégén még Ondon is tartottak eboltást, két helyszínen is.