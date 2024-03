Antal Gábor, a zsűri elnökének tapasztalatai szerint a nevezett kocsonyák finomak és parádésra sikerültek, bár a hibákra is felhívta a figyelmet.

Libamájjal, szőlős csavarral is érkeztek kocsonyák

„Végtelen izgalmas volt az összhatás! A kocsonya esetében egy igazi autentikus ételről beszélünk, de szerencsére még így is volt olyan versenyző, aki bátrabban állt a készítéshez, és mert újítani. Libamájjal, szőlővel, répával, tojással is készültek kocsonyák, még a sáfrányt is bevetették. Persze voltak akik hibáztak a zselatinnal, egy kicsit odaégették, még gellánt is éreztünk olykor. Összességében elmondhatom, hogy izgalmas alkotások születtek”-beszélt első benyomásairól Antal Gábor szakácsmester.

Mi a nyerő kocsonya titka? - tettük fel a kérdést. A zsűri elnöke szerint ezt nem lehet egyértelműen megmondani, mert a kocsonya mindig tájjellegű és háztáji, hiszen mindenki máshogy szereti elkészíteni.

„Én nem ettem még két egyformát saját magamtól sem. Nagyon sok múlik az alapanyagon. Teljesen más a tavalyi hús a mostanihoz képest, és nem is lehet pontosan ugyanolyan húst szerezni, ugyanabból a tenyészetből. A zöldség ugyancsak különbözik, így a kocsonya mindig más a korábbiakhoz képest, ez adja az egyediségét”-osztotta meg velünk tapasztalatait a magyar grill bajnok.

A szakácsmester evett már békából készített thai kocsonyát

Antal Gábor egy másik kocsonyás rendezvénynek többször is volt már a zsűri elnöke. Ott olyan kocsonyát is evett már, amelynek ténylegesen béka volt az alapanyaga.