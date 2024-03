Zöldtechnológia

Az eseményt köszöntővel nyitotta meg dr. Mészáros Virág, a HUMDA vezérigazgatója és Demeter Péter, a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. vezérigazgatója; majd dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docense és dr. Vadászi Marianna, a Miskolci Egyetem tanszékvezetője is tartott előadást. A fiatalok a zöldmobilitás kihívásaival és a hidrogénhez köthető képzésekkel is megismerkedhettek, valamint a Solaris hidrogén-üzemanyagcellás autóbusz bemutatóján is részt vettek. A HUMDA számára a zöldmobilitással együtt a technológiai diverzitás is fontos, ezzel a projekttel a hidrogén-üzemanyagcellás megoldásról szereznek tapasztalatokat. Ugyanakkor nem kizárólag a korszerű, zéró emissziós járművek, a kapcsolódó töltőinfrastruktúra a meghatározó tényezők, hanem ezeket a rendszereket kiszolgáló, értő, rendszerbe szervező, üzemeltető szakemberek is. A zéró emissziós mobilitás és az ettől elválaszthatatlan zöldenergia-termelés és -tárolás a jövő kiemelt szakterületét is jelenti egyben. Minél több fiatal, egyetemista vagy akár már középiskolás figyelmét szeretnék felhívni erre a rendkívüli fejlődési potenciállal bíró területre – emelte ki dr. Mészáros Virág.

Országos projekt indult

Februárban a HUMDA szervezésében egy országos kísérleti projekt részeként hidrogén-üzemanyagcellás hajtásrendszerű autóbusz közlekedett a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. számos menetrend szerinti járatán. A tesztidőszak alatt az utasok díjmentesen próbálhatták ki a működése során káros égéstermékek helyett csak vízgőzt kibocsátó, alacsony zajterheléssel üzemelő Solaris autóbuszt. Az Urbino 12 hydrogen típusú demóbusz összesen 89 utas szállítására képes, háromajtós, 12 méter hosszú.