HERE WE ARE: Ezt a számot tisztán írtuk, hallgassátok ti is tisztán! B.-A.-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság: Tiszta zene! Tiszta buli! Tiszta Kék! A tiszta zene pedig a HERE WE ARE - Együtt egyedül című nótája.



„A HERE WE ARE (rövidítve HWA) egy magyarul éneklő, 3 tagból álló miskolci formáció. Dalaikban több műfaj keveredik, így a modern elektronikus zenei irányzatok hatása is erősen érződik stílusukon az élő hangszerelés mellett. A zenekarra a mai pop, trap, EDM, rock és metál stílusjegyek jellemzőek, illetve a személyesebb hangvételű dalszövegek. A "Dal" című műsor elődöntőjébe került "Együtt egyedül" dalukat is tisztán írták, hallgassátok Ti is tisztán!” – írta a főkapitányság a prevenciós együttműködés kapcsán.