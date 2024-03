„Hatalmas megtiszteltetés ért: szombaton ismét sikerült az első helyen végeznem, maximális pontszámmal egyenes ágon juthattam a döntőbe, boldogságom határtalan és még most sem tértem magamhoz igazán" – osztotta meg érzéseit Török-László Evelin, aki A Dal legutóbbi fordulójában diadalmaskodott.

A nagy álom eljöhet

„Végre teljesülhet egy nagy álmom, és szimfonikus verzióban is megszülethet a Legényes. Egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen december óta tart ez a mesés utazás, de olyan, mintha csak pár hete lett volna az előválogató, igaz hamarosan vége, és ez picit elszomorít. Nagyon szeretem minden percét, és hálás a szívem azért, hogy ilyen csodálatos embereket, zenészeket ismerhettem meg ezen időszak alatt" – fejti ki az énekes. Mint megtudtuk tőle, a hétvégén elhangzott rockos átdolgozáshoz nem is akármilyen segítséget kapott. Megtisztelőnek tartja, hogy Madarász Gábor - Madival dolgozhatott együtt, hiszen olyan zenésznek, zeneszerzőnek és profi gitárosnak tartja, aki nemcsak szakmailag elismert és aki nemcsak számos lemezt, reklám- és filmzenét tudhat maga mögött, hanem akivel emberileg is nagyon jól megértették egymást.

Fantasztikus ötletek

„Fantasztikus ötleteket hozott a Legényes átdolgozásában, és azt hiszem, a zenei átirat olyannyira magáért beszél, hogy még azon is elgondolkodtam, stílust váltok. Zenei kaméleonnak érzem magam, szeretem különböző stílusokban kipróbálni magam, de egy meglévő dal átdolgozása mindig nagy falat. Nem kis kihívás volt a Legényes rockosítása sem, főleg az ének terén. Apróbb változtatások kerültek bele ugyan, de semmiképp sem szerettük volna elvinni a klasszikus rock irányba. Olyan tempót választottunk neki, amivel hadarás nélkül, kényelmesen átadható a mondanivaló, és amivel megmarad annak súlyossága is. Egy monumentálisabb, emelkedett rock átirat született ezáltal, amiért nem lehetek elég hálás Madinak" – hangsúlyozta Evelin. Míg a válogatóban az Igéző - a viselet varázsa gyönyörű szettjét viselte, (amiben sok-sok éve láthatja a közönség a koncerteken), addig az elődöntőben a Kerényi Virág által tervezett kollekció egyik csodaszép ruháját ölthette magára, ami már sokkal inkább rockosabb volt, mégis fellelhető volt benne a népi vonal.

Túl a komfortzónán

„Azt gondolom, hogy most is egy stílushoz illő ruhadarabot láthattunk a színpadon, ami nekem is adott egyfajta erőt és energiát az előadáshoz. Imádom a rock zenét, de más hallgatni és művelni. A színpadi előadás jelentette számomra a legnagyobb kihívást - kijelenthetjük, hogy abszolút komfortzónán kívüli volt -, de pont a fejlődés lehetősége miatt élveztem annyira ezt a felkészülési időszakot. Rengeteget nyitott a személyiségemen ez a verzió, szabadabban mozoghattam benne, hiszen a zene is úgy kívánta. Bár megvan az eredeti dal bája és szépsége, de a rock átirat azt hiszem, talán egy nagyobb közönséghez is elérhet. Örülök, hogy ezt kaptam feladatnak. Mindenki a legjobb formáját hozta egyébként, elképesztő produkciókat láthattunk-hallhattunk. A Here We Are - Együtt egyedül című száma balladában különösen megérintett. Könnyes szemekkel hallgattam őket, miközben végig rázott a hideg, egyszerűen imádtam. Elképesztő tehetségesek, alázatosak és profik a srácok! Sajnálom, hogy nem együtt mehetünk tovább, nagyon szurkolok nekik a továbbiakban is. Fantasztikus érzés, hogy a döntőben tudhatom magam, és izgatottan várom a szimfonikus zenekarral való együttműködést. Amennyiben esélyt kapnék a legvégén a zsűritől, akkor nagy-nagy szükség lesz a szavazatokra. Szárnyaljon hát messze a Legényes" – fogalmazta meg vágyait Evelin.