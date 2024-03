Trine Skymoen norvég nagykövet április 5-én Miskolcra, a Baráthegyi Majorságba látogat, hogy közelebbről is megismerkedhessen a Magyarországon elsőként létrehozott szociális farmmal, ami mintaprojektként szolgál a későbbiekben létrejövő kezdeményezésekhez. A szociális farm létrehozására jelentős anyagi támogatást kapott az alapítvány a Norvég Civil Alaptól, így örömmel számol be az azóta elért eredményekről.

A miskolci Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorsága az első olyan szociális farm, mely több mint 20 éve jött létre, a sok viszontagság ellenére ma is működik és folyamatosan fejlődik. Jelenleg több mint 100 fő számára biztosít munkát, akik közül 82 fő fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű személy. Ők a kertészetben, konyhán, az állattartó telepi részen, a sajtüzemben, a gyümölcsfeldolgozóban, az asztalos-, fazekas- és kézműves műhelyekben, vagy a vendégváró-turisztikai egységekben dolgoznak. Az öt hektárt ma sokan „falu a városban” helyként emlegetik.

Hátrányos helyzetűeket vonnak be

A Szociális Farm eszméje a mezőgazdasági tevékenység innovatív megközelítését jelenti: hátrányos helyzetű személyek aktív bevonása az értékteremtő/termelő tevékenységekbe biztosítja számukra azt, ami sokunk számára evidens: legyen értelme felkelni reggel.

Számos megkeresés érkezik folyamatosan az alapítványhoz, hogy hogyan lehetne máshol is hasonló majorságot indítani. A legtöbben elcsüggednek, amikor azt látják, hogy az egyik legnagyobb akadály, hogy a jogi környezetben nem létezik a szociális farm, és így csak úgy lehet termelési egységeket létrehozni, ha a legszigorúbb élelmiszer biztonsági szabályoknak megfelelnek. A megoldás érdekében 15 éve folytat az alapítvány és a Magyar Szociális Farm Szövetség lobbi munkát.

Van már előrelépés

A Szimbiózis Alapítvány egyik legnagyobb társadalmi hatása: 15 év lobbi munkája eredményeképp megjelent a szociális farmok könnyített létrehozását és működését szabályozó joghely. Most már lehetővé válik, hogy a Baráthegyi Majorság modellje mások számára is adaptálhatóvá váljék. Idén pedig a Vidékfejlesztési együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztéséért pályázati felhívás keretében 1,6 milliárd forintot osztanak ki szociális farmok létrehozására és támogatására. Így a következő években több tucat új szociális farmról is beszámolhatunk, az elért hátrányos helyzetű személyek száma pedig több száz is lehet.