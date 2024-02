Mint ahogy a boon.hu-n is beszámoltunk róla, a közelmúltban Miskolcon a Népkertből elloptak két nemrégiben átadott padot. Most pedig olvasónk jelezte és fotókkal is dokumentálta, hogy a Mancs szobornál és belvárosi buszmegállóknál tűntek el az ülőalkalmatosságok.