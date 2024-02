Az új rendszert egy évvel ezelőtt vezették be, orvosokkal, mentőtisztekkel, mentőtechnikusokkal, és egy új, a 1830-as hívószámmal. A korábbinál nagyobb területet látnak el, ami a feladatszámban is megmutatkozik.

Az elmúlt időszak tapasztalatairól Pap Zsolt, Tiszaújváros alpolgármestere beszélt a tiszaujvaros.hu-nak. Ő maga mentőtisztként a mindennapokban is tapasztalja az új rendszer hozta változásokat.

- Eltelt egy év, de ha egy kicsit visszamegyünk a történetbe, akkor azt látni kell, hogy Tiszaújvárosban eredetileg nem volt ügyelet tervezve, és a hosszú egyeztetések után alakult ki az a helyzet, hogy itt, Tiszaújvárosban megmaradjon az ügyelet. Nyilván ehhez az önkormányzat is sok segítséget nyújtott. Az átállás zökkenőmentesen ment, hiszen amikor elkezdődött az ügyelet átalakítása, másnap már átvette az Országos Mentőszolgálat.

- Milyen a visszajelzés a lakosságtól? Elégedettek-e az új rendszerrel, érkeztek- e észrevételek?

- Külső panaszt nem hallottunk az ügyeletre. Vannak viszont tévhitek. Azt még mindig látjuk a különböző csoportbejegyzésekben a közösségi médiában, hogy csak tiszaújvárosi lakosokat látnak el. Ez nem igaz, mertha valaki bemegy az ügyeletre bármelyik településről, azt az orvosi ügyelet köteles ellátni. Korábban az ügyeleti rendszer úgy működött, hogy Tiszaújváros központtal Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs, Tiszapalkonya, Oszlár volt benne, de mivel több helyen megszűntek a megyében az ügyeletek, például Mezőcsáton is, így arról a területről is idejönnek a betegek, sőt a Sajón túli részről, Kesznyétenből, Körömről, Girincsről, Kiscsécsről is itt jelentkeznek, ha panaszuk van. Természetesen még most is él az, hogy a 1830-as telefonszámot hívhatják a betegek, akik ellátásra, vagy tanácsra szorulnak. Az ott lévő diszpécser segítséget nyújt, hogy hová menjen be, vagy éppen, hogyha úgy látja, akkor nem ügyeletre küldi, hanem szükség esetén kiküldi a mentőt. Gyakorlatilag ezzel a párhuzamos riasztások megszűntek, vagy orvosi ügyelet megy, vagy mentő. A betegellátás nem sérült. Mi úgy látjuk, hogy ez a rendszer egész jól működik Tiszaújvárosban.