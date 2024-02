A három tagú TRIÁSZ együttes tagjai már nem ismeretlenek a nagyközönség előtt. A csapatot a régi barátság, rockzene szeretete és az együtt muzsikálás öröme hozta össze. Az egyedi felállású csapat tagja Kálmán György énekes, akivel eddig a következő bandákban találkozhattunk: Dinamit, Pandora, Dirty Dance, de a szolnoki színház színpadán is láthatja a közönség. Sipos Péter énekes neve az Írigy Hónaljmirigyből lehet ismerős, valamint 10 éven keresztül havi rendszerességgel televíziós showműsorok, vetélkedő műsorvezetője volt. A harmadik zenekari tag Jankai Béla billentyűs hangszereken játszik, és a Dinamit, a Prognózis, a Boxer és az Omega együttesek tagjaként láthattuk színpadon.

Az elsősorban rock dalokból összeállított műsor unplugged jellegű, de mégsem a megszokott hagyományos, csak akusztikus hangszerekkel, hangzással. „A repertoárunkat is úgy állítottuk össze, hogy mindenki találjon a szívének kedves slágert, de mégsem az unásig játszott, legalább 25 feldolgozás banda által folyamatosan játszott dalokat gyűjtöttük csokorba. Műsorunkban a 70’-90’-es évek remek rock dalai csendülnek fel, amelyeket mindenki ismer, de mégsem a média lerágott csontjai".

Ezért is lett a koncertprogramjuk alcíme: Elveszett dalok. „Célunk eljutni a legkisebb klubokba is, ahol saját bandáinkkal nem férnénk el, és ott egy fantasztikus emberközeli bulit nyomni, hol sztorizva, hol énekelve, a tisztelt nagyérdemű bevonásával".

2024. március 2-án, szombaton 20 órakor kezdődik Miskolcon, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház rendezvénytermében, a koncert az NKA és a Hangfoglaló Program támogatásával valósul meg.