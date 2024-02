A műsort ezúttal is a műfaji sokféleség jellemezte: pop, elektropop, pop folk, rock metál, ballada, lírikus és rap stílusú dalt is bemutattak, számolt be róla a Hiradó.hu. A dalválasztó négy válogatójában tíz-tíz versenydal mutatkozik be, amelyekből adásonként öt jut tovább az elődöntőbe.

Újdonság, hogy a produkciókat az élő show alatt SMS-ben pontozhatják a nézők, ezáltal négy versenydal sorsáról is dönthetnek. Az ötödik továbbjutóról kizárólag a négytagú szakmai zsűri dönt.

László Evelin bemutatkozó kisfilmje A Dalban.

„Ma előfordult az, hogy nem mindenben értettünk ma egyet, sőt volt, amiben nagyon nem, de én azt gondolom, hogy erre is szükség van egy ilyen műsorban, hiszen 4 különböző karakter vagyunk, négy különböző stílust képviselünk és időnként, hogy ha ütköznek a vélemények az talán még izgalmasabbá is teszi a műsort” – mondta Szandi, a Dal zsűritagja.

A legmagasabb pontszámmal

Legmagasabb pontszámmal, a nézők és a zsűri egyhangú kedvenceként László Evelin Legényes című dala jutott tovább, melyet rockzenére kell majd átdolgoznia.

„Nagyon örültünk a rock stílusnak, igaz, hogy népdal stílus az sokkal közelebb áll hozzám, de ez sem annyira távoli, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mit hozunk majd ki belőle” – mondta László Evelin énekes.