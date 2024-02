Az ünnepélyes esemény megnyitóján Bánné dr. Gál Boglárka a megyei közgyűlés elnöke örömét fejezte ki hogy a vármegyeháza patinás díszterme adhat otthont ennek az ünnepélyes eseménynek. „A történelmet meghatározó szerződések mindig méltó helyen köttetettek, így van ez ma is„ – hangsúlyozta.

Szövetségesek

Szirmabesenyő életében ez nem az első alkalom Huszt településsel is ezen falak között írtak alá együttműködési megállapodást 2017-ben, most pedig a település szövetségesévé válik a Székelyudvarhelytől pár kilométerre észak-keletre fekvő település Máréfalva is.

A megyék, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hargita kapcsolata már 1997-ben elkezdődött. A most szövetségre lépő települések ugyan ötszázötven kilométer, hozzávetőleg hét órányi utazási távolságra vannak egymástól, de mindez relatív.

Az elnök szavait idézve: „Közös a szív és közös az ügy, ami összeköt minket, ez pedig a magyarságunk, ez a közös szívügyünk. Ez az a kötelék, ami túlmutat történelmi viharokon, határokon és túlmutat távolságokon. Ez az ami ugyanazt jelent egy Erdélyben egy máréfalvai házban és ugyanazt jelenti egy szirmabesenyői otthonban itt Magyarországon”.

Nemzeti egység

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a határokat ugyan át lehetett rajzolni de a nemzet egységét nem tudták megbontani. A nemzeti összetartozásnak a legfrissebb bizonyítéka a Máréfalva és Szirmabesenyő között létrejött testvértelepülési kapcsolat. Biztosította a feleket hogy igyekszik mindent megtenni annak érdekében hogy a települések együttműködése még szorosabb legyen.

Emélyített kapcsolat

Bodnár Krisztián, Szirmabesenyő nagyközség polgármestere köszönetet mondott a vármegyei közgyűlés elnökének, hogy ilyen méltó helyet biztosított az eseménynek. Ünnepi beszédében hangsúlyozta: a településük mindig fontosnak tartotta, hogy az itt élők számára lehetőséget biztosítsanak más országok, népek kultúrájának megismerésére, kölcsönös, többoldalú kapcsolatok kiépítésére.

Az okiratba foglalt testvértelepülési megállapodás tartalmazza azt a szándékot, hogy a már meglévő kapcsolatokat elmélyítse és a települések közötti barátságokat és együttműködést tovább fejlessze.

2023. november 25-én Szirmabesenyő küldöttsége Máréfalvára látogatott, ahol megtörtént a megállapodás aláírása, és a polgármesterek átadták egymásnak a település jelképes kulcsát. Ez azt szimbolizálja, hogy kapuik mindig nyitva lesznek egymás előtt, legyen szó értékteremtésről, a hagyományok megőrzéséről, vagy szakmai tapasztalatcseréről. Általános célként fogalmazták meg: együttműködnek egymás közintézményeinek hatékonyságának jobbításában azért, hogy a helyi közösségek kulturális, turisztikai, gazdasági, szociális fejlesztését jobban szolgálják.

Végezetül Szirmabesenyő nagyközség polgármestere reményét fejezte ki arra vonatkozólag, hogy gyümölcsöző és sikeres együttműködés valósul meg az elkövetkezendő években.

Papíron is megköttetett

Kovács Imre Máréfalva polgármestere köszöntőjében kitért arra hogy ugyan ez a szövetség papíron most köttetik a baráti kapcsolat azonban régebbre nyúlik vissza. Reményét fejezte ki, hogy ez a kapcsolódás örökre szól, nagyon sok találkozásra lesz lehetőség, akár az Anyaországban, akár Erdélyben.

Az esemény megnyitója után a testvértelepülési együttműködés aláírása következett. A programot a szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak műsora színesítette.