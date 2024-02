Március 8-án átadják az új dél-kiliáni egészségházat és megkezdődhet a Kandó Kálmán utcai korszerűtlen szolgáltatóházból az orvosi rendelők átköltöztetése az új épületbe. A közgyűlés a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet kezelésébe adja az egészségházat és ezzel párhuzamosan megszűnik a régi rendelők használata is.

Ilyenek az állapotok a régi rendelőknél

Fotó: Ádám János

Ahogy olvasóink a boon.hu-n nyomon követhették, fél évtizednél hosszabb időre nyúlik vissza az a huzavona, amely a dél-kiliáni egészségház építését kísérte. Éveken át tartott a vita egyáltalán arról, hogy egyáltalán épüljön-e és milyen módon új orvosi rendelő a dél-kiliáni lakótelepen.

Az elvitathatatlan, hogy a sok évtizede működő régi rendelők már nem tudják rendesen betölteni szerepüket, de felújításra, korszerűsítésre nincs, nem is volt esély. Nemrég baleset- és életveszélyes módon a forgalmas járdára omlott a vakolat annál a szolgáltatóháznál, amelyben, méltatlan körülmények között a mai napig folyik az orvosi rendelés.

Elültek a viták

Az előző önkormányzat még 2017-ben indította be azt a projektet, amelynek célja volt, hogy egy vadonatúj épületben korszerű egészségházat alakítsanak ki a Dél-Kiliánban. A lakótelepen élők egy része szerint azonban az építkezés értékes zöldfelületektől fosztja, fosztotta meg a lakóterületet. A környezetért, fák kivágása miatt aggódók több alkalommal is tiltakoztak, demonstráltak a beruházás ellen.

Aztán egy kérdőív kitöltésével nyilváníthattak véleményt a helyiek, támogatják-e az új rendelőépület kialakítását az arra rendelkezésre álló helyen, vagy sem. A szavazás eredménye 58–42 százalék lett az igenek oldalán. A lakossági támogatottság tudatában, mérlegelve az érveket, az önkormányzat úgy döntött: elindulhat az új rendelő beruházása.

Pongyola kivitelezés

Eleve jókora késéssel 2023. tavaszára aztán meg is épült az egészségház és - úgy tűnik - a kedélyek is nyugvópontra jutottak valamelyest. A tetszetős épület - a projekt tartalma szerint - 5 felnőttorvosi rendelőt és 2 gyermekorvosi rendelőt tartalmaz, valamint kétszobás védőnői szolgálatnak ad majd otthont. Az épület azonban tavaly tavasz óta sem népesült be.