Valentin-nap van ma, ami az angolszász kultúrában gyökerezik, de kezd a világ minden táján elterjedni. Az ünnep fiatalos üzenete az évek során eljutott az idősebb korosztályhoz is, így nem ritka most már az ötven éve házasságban élő vásárló sem. Lenyhárt Éva, a Frézia Virágüzlet vezetője lapunknak megmutatta, hogy milyen különlegességekkel készülnek az ünnepre. A hagyományos rózsás, szívecskés virágcsokron kívül különleges boxokat készítenek. Ezek tartalmaznak mindent, amit egy szerelmes szív kívánhat, a finom bonbon mellett található egy kis kabalaállatka és egy csokor vörös színű virág is. A virágboltos tapasztalata az, hogy Valentin-napon folyamatosan érkeznek a vevők. Felkészültek a rohamra, hiszen az üzlet egyik oldalában csak és kizárólag az ünnepkörhöz kapcsolódó piros csodákat találhat az ember.

Szőkéné Szövőrdi Viola maga is virágárusítással foglalkozik. Szerinte ez az ünnep elsősorban a fiatalok ünnepe. Ilyenkor nem ajándékozzák meg egymást a férjével, mert egy hónap múlva lesz a házassági évfordulójuk, és inkább arra terveznek közös programot. Ilyenkor szeretnek kettesben lenni, meccsre járni, csavarogni, vacsorázni. Úgy érzi, hogy fontosak ezek az ünnepek, mert kell, hogy az embereket kirántsa valami a szürke hétköznapokból.

Apróságok ajándékba

Lengyel Mónika azt tapasztalta, hogy már a múlt héten csütörtöktől megindult a forgalom a Búza téri piacon, elkezdték vinni a plüsspárnákat, bonbonokat. Elsősorban a fiatalok, de péntek délután a középkorosztály is megmozdult. Sőt, vannak nyugdíjasok is, akik jönnek, és elmesélik hogy ötvenéves házasok, és minden évben szokásukká vált, hogy meglepik egymást apróságokkal.