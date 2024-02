A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) épületét néhány éve újították fel. Oldalán máris nyomot hagyott a galambürülék. Tóth Ádám Zoltán szakigazgató beszélt nekünk a problémáról.

Nagyon nehéz feladat, szélmalomharcnak érezzük, mert az ürülék mindennapi eltávolítása a főutcáról csak néhány órán át teremt tisztaságot. A Széchenyi utca, így az épületünk és környéke is sokkal nagyobb terhelésnek van kitéve, mint amit a rendszeres takarítással meg lehetne oldani. Székházunk felújítása óta kimagaslóan ügyelünk arra, hogy megóvjuk az épület állagát. A tetőszerkezeten és a tetőteraszon is elhelyeztünk galambtüskéket és riasztó szalagokat, hogy az állatok ne szálljanak a párkányra, a hófogóra vagy más kültéri elemre. Egyelőre saját erőből próbáljuk fenntartani a tisztaságot

– tájékoztatta a boon.hu-t.

Galambürüléktől tisztították a főutcát.

Fotó: Bujdos Tibor

Különösen szennyezett

Mint azt a szakigazgató elmondta, takarítás előtt mindennap ugyanazokkal a körülményekkel szembesülnek.

Veszélyeztetett a tetőszerkezet, és -terasz, a homlokzat, a járdák és a bejáratok környéke, valamint a parkolónk, de különösen a különböző szintek ablakpárkányai, amelyeket próbálunk tisztán tartani. Komoly erőfeszítéseket igényel, hogy legalább a székházunk előtti és melletti járdafelületek és a falszakaszok tiszták legyenek. Ez időjárásfüggő is, ugyanis csapadékos idő esetén hatványozottan jelenik meg a probléma. Azt tapasztaljuk, hogy a Centrum környéke – konkrétan a Széchenyi utca 109. térsége – sokkal nagyobb mértékben szennyezett, mint a főutca egyéb szakaszai. Itt ugyanis beszűkül az utca, és nincsenek nagyobb terek, zöld felületek. A villamosvonal felsővezetékei miatt pedig nincs lehetőség mindenhol az emelőkosaras tisztítás megrendelésére. A mi épületünknél az alpintechnikás tisztítás lehetősége is korlátozott

– mondta Tóth Ádám Zoltán.

Mi lehet a megoldás?

Egy sima sétával könnyedén megtapasztalható, hogy hol vannak a madárürülékkel szennyezettebb területek. „A Széchenyi utcán a tetők és az ereszpárkányok felületei okozzák a gondot, hiszen így nemcsak a járdán, hanem már a falon is megjelenik a galambürülék, ami tovább nehezíti a tisztán tartást, a védekezést. Már hallottunk ultrahangos riasztóról is, de ezt még nem alkalmaztuk. Úgy gondolom, hogy a problémát csak rendszeres riasztással és hatékony tisztítástechnológiai eszközök használatával lehetne megoldani, ráadásul a teljes Széchenyi utca bevonásával. Hosszú távon azonban a galambok egyedszámának csökkenése lehetne a megoldás” – mondta a kamara munkatársa. Hozzátette, a BOKIK-nak – saját székházának állapotán túl is – szívügye a főutca, a belváros helyzete, hiszen ez hatással van az üzleti életre és a város vonzerejére. Ez megoldandó probléma, ahogy a parkolás kérdése is, amit már jeleztek az önkormányzatnak.

Mit tesz a város?

Február 7-én, szerdán egy emelőkosaras munkagép állt a főutcán. Két védőruhába öltözött ember lapátolta fekete zsákokba a galambürüléket a tetőről. Felkerestük a polgármesteri hivatalt, hogy mely cég és milyen intézkedést hajtott végre. Mit tesz a város a galambok ellen? Ismeri-e a városvezetés a jó gyakorlatokat?