Szólj, ötágú síp! – ez a program neve, ami már negyed százada fut a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban. Ábrám Tibor, az intézmény igazgatója elmondta, huszonötödik alkalommal hívnak meg egy-egy határon túli magyar közösséget, hogy bemutatkozásukon, kulturális értékeiken keresztül kerülhessenek közelebb a régióhoz és hozzájuk.

"A jubileumi ötvenedik előadásra a szülőket is meghívtuk. Diákjaink pár órával korábban láthatták a produkciókat. Már 3-4-szer körbejártuk a Kárpát-medencét, de mint ahogyan ez a Bibliában áll, Jerikó falait is hétszer járták körbe, így törekszünk erre mi is, mert áldás van ezen a számon. Ma Szatmárnémetiből látogatott el két iskola is hozzánk: a Szatmárnémeti Református Gimnázium és a Kölcsey Ferenc Főgimnázium. Ez utóbbiba jártam én is diákként, értékrendemet azóta is meghatározzák az ott eltöltött évek" – mondta el a miskolci iskola igazgatója.

Eredetileg mezőváros volt

Póti Eduárd János, a Szatmárnémeti Református Gimnázium igazgatója előadásában beszélt magáról a városról is. "Két település feküdt a Szamos két partján, ezek álltak össze még a 8-9. században: Szatmár és Németi. A szatmár szó a salzmarkt német kifejezésből ered, ami sóvásárt jelent. Kőből a 19. század első felében kezdtek építkezni. A 2021-es népszámláláson az derült ki, hogy 110 ezren lakják, közülük negyven százalék magyarnak vallotta magát, közülük húsz-húsz százalékban oszlanak meg a reformátusok és a római katolikusok. Látnivalói a Pannónia Szálló, a Római katolikus székesegyház, a református templom, a zsinagóga, a színház, a Tűzoltótorony, a Vécsey-ház és a Püspöki palota, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia fogadott egymásnak örök hűséget" – sorolta az igazgató, aki elmondta, általában telt házas előadásokkal megy a teátrum, hiszen Szatmárnémetiben óriási a színházi és a zenei élet, ez utóbbi a filharmonikusok által.

Testvériskola

A Szatmárnémeti Református Gimnázium a Lévayhoz hasonlóan, 1991-ben indult újra, és valójában testvériskolája a miskolci református gimnáziumnak. "Az első évben két kilencedikes osztályunk volt, mára már több mint nyolcszáz diák tanul falaink között. Több mint húszan oktatunk úgy, hogy gyerekként mi is itt tanultunk – mondta el Póti Eduárd János.

A kapcsolatépítő, ismeretközlő és magyarságtudatot megerősítő rendezvényen a fogadó Lévay kórusával lépett fel. Az imént említett szatmárnémeti gimnáziumból hat diák jött el, hogy zongora- és citerajátékával, énekével, táncával és versmondásával mutassa meg tehetségét. A Kölcsey Ferenc Főgimnáziumból pedig egy gitárduó és egy hattagú együttes varázsolt különleges hangulatot. Ez utóbbi énekesnője hangja kiengedésével egy másik dimenzióba került, szemei a semmibe révedtek, ami valóban varázslatossá tette zenéjüket.

Egyedüli magyar volt 90-ig

Forgács István, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium igazgatóhelyettese mutatta be iskolájukat, aminek mottója: Hass, alkoss, gyarapíts!

"A Himnusz írójának nevét 1957-ben vette fel az intézmény jogelődje, ma már óvoda, elemi és középiskola működik együtt az egészségügyi képzéssel. Harminckilenc osztályunk van. Az iskola rendelkezik laboratóriumokkal, könyvtárral, olvasószobákkal, dísz- és tornateremmel, húszszobás kollégiummal és ápolástani szaktanteremmel. Nem titkolt szándékunk a tehetséggondozás főként reál területen, de művészeti nevelésünk is jelentős. Van iskolarádiónk, diákújságunk, diákszínjátszó és robotika körünk. Legnagyobb hagyománya a kosárlabdának van. Költő, karmester, teológus professzor, dékán, Oscar-díjas informatikus és fizikus is került ki padjaink közül" – sorolta az igazgatóhelyettes, aki maga is itt végzett.

Ma már egy római katolikus középiskola is működik a városban, így három magyar nyelvű gimnáziuma is van a térségnek.