Jelentős a nagyközség idegenforgalma – vezette be a témát a szerző, akinek soraiból kitűnt: ezért is örvendetes, hogy a hajdani várkastély idegenforgalmi és kulturális központtá válik. Itt kapott helyet a múzeum, a művelődési otthon. Nyárra elkészül a várban a 44 férőhelyes szálloda is – derülhetett ki a korabeli olvasók számára.