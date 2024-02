A 2023. évi kétlépcsős bérfejlesztést követően a 2024. évben is tovább emelkedett a szakképzésben dolgozók bére. A béremelés alapelve az, hogy a szakképzésben oktatók átlagbérét legalább azonos arányban kell növelni a pedagógusok illetménye emelésének mértékével.

Új faladatok

Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára a Magyar Nemzetnek kifejtette: a nagymértékű fizetésemelés segítségével erősödik a tanárok szakmai elhivatottsága. Szerinte erre azért is van szükség, mert a megújult szakképzési rendszerben új feladatok hárulnak rájuk a régiek mellett, és meg kell tanulniuk lépést tartani az olyan új technológiákkal, mint a minisztérium által fejlesztett digitális tankönyvek.

A boon.hu-nak Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója beszélt a béremelésről.

Magyarország Kormánya idén januártól a pedagógusbér-emeléssel megegyező, átlagosan 32,2 százalékos újabb béremelést biztosít a nemzeti költségvetésből a mintegy 24 ezer szakképzésben oktatónak, közöttük a Miskolci Szakképzési Centrum 538 oktatójának is

– mondta.

Hangsúlyozta: a döntéssel a szakképzésben valaha is megvalósult legnagyobb bérfejlesztési program folytatódhat, hiszen a mostani több mint 32,2 százalékos emelésen kívül 2020-ban már történt egy 30 százalékos, tavaly pedig egy 15 százalékos bérnövekedés, azaz három év alatt majdnem megduplázódott az oktatók fizetése.

Átlag felett emelkedett

Kiss Gábor kancellár arról beszélt, hogy az oktatóik a februári bérkifizetéskor már a januártól megemelt munkabérüket kapják meg.

A szakképzési centrumunkban dolgozók közül 497 oktatónak átlagban 37 százalékkal, vagyis a 32,2 százalékos átlag felett emelkedett a munkabére. El tudjuk mondani, hogy a kezdő oktatók bére nem lehet kevesebb mint 582 ezer forint, az ő esetükben az emelés jelentős, közel 50 százalékos is lehet

– mutatott rá.

Azt is kiemelte, hogy a béremelés fontos eleme volt az oktatói értékelés.

Ki kell hangsúlyozni, hogy minden oktató részesült az érzékelhető bérfejlesztésben

– húzta alá.

Arra is kitért, hogy a szakképző intézményeik 41 vezetője (igazgatók, igazgatóhelyettesek – a szerk.) átlagosan 29 százalékos béremelésben részesült. Molnár Péter és Kiss Gábor azt is hangsúlyozta a béremelés kapcsán, hogy a Miskolci Szakképzési Centrum vezetése bízik abban, hogy a béremelés amellett, hogy tovább növeli a szakképzésbe érkező fiatal oktató szakemberek számát, a régebb óta pályán lévőknek is új motivációt jelent. „A szakképzés átalakítása iránt elkötelezett oktatói testületeink – folyamatos motivációval – készen állnak a legmodernebb digitális tudás átadására” – mutattak rá.

Lapunknak nyilatkozott egy oktató, akinek az átlag felett emelkedett a bére.

Erősíti az elhivatottságot

„Nagy örömöt jelent számomra, hogy az idei év elején bejelentett jelentős mértékű pedagógusbér-emelést követően a szakképzésben oktatók is béremelésben részesülnek. Azt azonban nem gondoltam volna, hogy ilyen magas mértékű lesz” – mondta Juhász Zsuzsanna, a Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum oktatója. Azt is elárulta, hogy már megkapta az erre vonatkozó tájékoztatást. „Az emelés az én esetemben 45 százalékot jelent – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy közismereti tárgyakat oktat, továbbá honvédkadét-­instruktor. – Úgy gondolom, hogy pályám, szakmám iránt eddig is elhivatott voltam, és ez a béremelés is tovább erősít ebben” – mondta.