A Magyar Fürdőszövetség szerint azzal, hogy a nem lakossági felhasználóknak január elseje óta megemelt vízdíjakat kell fizetniük, sok helyen a strandbelépők drágulásával kell szembenézniük a vendégeknek. A Magyar Fürdőszövetség főtitkára szerint 10-15 százalékkal kerülhet többe egy belépőjegy egy strand esetében, a jelenlegi árakhoz képest. A drágulás az idei strandszezon kezdetén lesz érezhető.

Drágulnak a strandbelépők Miskolcon is? Fotó: Bujdos Tibor

Júniusban érezhetik

Ezek az emelések várhatóan tehát május, június folyamán történnek majd, mértéke 10-15 százalék lesz a jelenlegi árakhoz képest – mondta Balogh Zoltán. Bár a legtöbb fürdő saját kúttal rendelkezik, de például a zuhanyzók, vécék és éttermi szolgáltatások, valamint a medencék tisztításakor is a közműhálózatot használják – tette hozzá.

Arra is rámutatott: úgy kalkulálnak, hogy van olyan fürdő, ahol a víznek az ára két és félszeresére, a csatornadíj pedig háromszorosára emelkedett, és az alapdíjak is nőttek. Ez egy kisebb közepes fürdő esetén éves szinten 10 milliós nagyságrendű, míg nagyobb fürdők esetében 100 milliót is meghaladó költségnövekedést jelent – hangsúlyozta az elnök.

Pár százalékot emelnek a strandbelépők árán

Megkerestünk néhány fürdőt azzal kapcsolatban, hogy nálunk mikor és mennyivel emelkednek az árak. A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőtől azt tudtuk meg, hogy június 15-től emelkednek körülbelül 10 százalékkal a belépőárak. A fürdő azt is leszögezte, hogy a szezon előtt nem változnak a belépőárak.

A sárospataki Végardó Fürdőtől azt tudtuk meg, hogy nyár elején emelnek árakat, de akkor is egy felnőttbelépő csak pár ezer forintra fog rúgni.

Miskolcon nem válaszoltak

Kerestük a miskolci városháza sajtóosztályát is a Miskolci Fürdők Kft. fenntartásaiba tartozó strandok áraival kapcsolatban.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy emelkednek-e a belépők árai, amennyiben igen, mikortól és mennyivel. A sajtóosztály nem tarthatta fontosnak, hogy tájékoztassa a boon.hu és az Észak-Magyarország olvasóit, hiszen nem reagáltak a megkeresésünkre.

A Magyar Fürdőszövetség egyébként abban bízik, hogy az áremelkedés mértéke még nem befolyásolja negatívan a forgalmat, de ha szükséges, a szezonon kívül bizonyos szerződéseket meg is szüntethetnek, ami megtakarítást jelenthet. A Víziközmű Szövetség szerint azonban a megfelelő szolgáltatás biztosítása miatt már szükség volt az áremelésre.