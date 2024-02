Simkó Imre rendőr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője kérdésünkre elmondta, hogy a „Safer internet day” nemzetközi kezdeményezés célja, hogy hangsúlyt helyezzen a digitális biztonság megteremtésének fontosságára. A Teleki Kollégiumban tartott rendezvényen elsősorban az online csalásokkal kapcsolatos bűncselekmények megelőzésérére szerették volna felhívni a figyelmet.

Mindenkit érint

Az osztályvezető úgy gondolja, hogy a téma nagyon aktuális, hiszen most már mindenkit érint valamilyen szinten: van, aki károsultként éli ezt meg és van olyan, aki rokonokon vagy ismerősökön keresztül érintett a témában. Fontos ezeket a bűnözői magatartásokat bemutatni a lakosságnak, mert talán így az áldozatok száma is csökkenhet. Ez az a bűncselekmény típus, ahol még az életkori érintettség sem meghatározható, hiszen a fiataloktól kezdve az egészen idősek is veszélyeztetettek.

Eddig azt javasolták a bűnmegelőzési előadások kapcsán az időseknek, hogy a pénzüket ne tartsák otthon párna alatt, vagy konyhaszekrényben, most már azonban elmondható, hogy online tér sem biztonságos, hiszen

ha nem kellőképpen figyel az online számlákra és az internet biztonságra, akkor pillanatok alatt eltűnhet az összes megtakarított pénze.

Az elmúlt év drasztikus számokat produkált ebben a tekintetben: több mint tíz milliárd forintos károkozás történt. Ezért is nagyon fontos az edukáció, megismertetni az emberekkel és a veszélyekre felhívni a figyelmet. Reméli, hogy ennek is köszönhetően jelentős javulás várható a számokban, hiszen az állampolgárok egyre tudatosabban használják ezeket a platformokat és biztonság szempontjából ez egy előrelépést jelent.