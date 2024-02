Kállay Rita, az United Way Magyarország marketingkommunikációs munkatársa elmondta, hogy fő céljuk a fiatal korosztály segítése. A jelenlegi projekthez a támogatást egy olyan cégtől kapták, ahol az volt a kérés, hogy azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak a munkaerőpiacra való belépését segítsék, akiknek egyébként ez önerőből nagyon nehéz.

Erre a célra a szervezet pályázatot írt ki és a Szimbiózis Alapítvány lett az egyik sikeres nyertes. Ők vállalták, hogy a projekt hat hónapja alatt olyan készségeket, képességeket tanítanak meg, ami segíti a munkaerőpiacra való belépést. A hosszú távú cél azonban az, hogy a diákok és a tanárok is kapjanak egy olyan módszertant, amit esetleg a továbbiakban is tovább tudnak alkalmazni.

Piacképes tudást kapnak

Hervoly Vanda, az iskola pedagógusa úgy érzi, hogy mióta három évvel ezelőtt technikummá váltak és több szakmára is képeznek fiatalokat még nagyobb szükségük van abban támogatásra, hogy hogyan tudják a diákjaikat a munkaerőpiacon jól elindítani. Ebben a Szimbiózis Alapítvány nagyon elől jár, ezért az általuk kifejlesztett szakmai anyagokat fogják felhasználni adaptálni a mindennapjaikban.

Bár már most is vannak jó példáik, hiszen minden évben hat, nyolc diák tud érettségit tenni és egyre többen mennek egyetemi képzésre is. Van olyan diákjuk is, aki az iskolából került ki és visszament hozzájuk dolgozni iskolatitkárként és kollégiumi éjszakás segítőként.