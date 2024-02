Megtartotta kedden az első nyílt napját hittudományi egyetemként a sárospataki teológia. Az immár Sárospataki Református Hittudományi Egyetemként (SRHE) működő intézmény rektora, dr. Enghy Sándor a programok kezdete előtt a sajtónak nyilatkozva elmondta: az érdeklődőket számos programmal várták, a szervezést pedig fiatalabb munkatársaikra bízták, mivel koruknál fogva közelebb állnak a felsőoktatási felvételire készülő diákokhoz. Így reményeik szerint hatékonyabban tudnak kommunikálni, párbeszédet folytatni a reménybeli hallgatókkal – tette hozzá.

Kiemelte: a meghirdetett szakok – amelyekről, mint mondta, részletesen, az egyetem honlapján lehet tájékozódni – nem változtak, most is lelkipásztori, katekéta, diakóniai, szociális munka, valamint református közösségszervezői szakokra várják a jelentkezőket. A rendezvényen a felvételi eljárásról, a szakokról, valamint a pontszámításhoz szükséges hasznos információkról dr. Rácsok Gabriella, az egyetem oktatási rektorhelyettese adott tájékoztatást a hallgatóságnak. Dr. Gulyás Klára egyetemi adjunktus arról tájékoztatott, hogy az intézményen belül alakult egy beiskolázási csoport, amelynek tagjai nemcsak a nyílt nap előkészítésében dolgoztak együtt, de a diákokat kibocsátó, lehetséges partnerintézményekkel is felvették a kapcsolatot.

Tájékozódni jöttek

Homoki Gyula egyetemi tanársegéd úgy fogalmazott: a nyílt nap középponti témaköreként azt választották, hogy mit is jelent egy fiatal számára a hitéleti képzések iránti elhívatás. Mindezt interaktív módon – workshopok és pódiumbeszélgetés segítségével – igyekeztek körbejárni.

Fotó: Bódisz Attila

Meleg Attila, a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora egykor a pataki teológián végzett, 2022-ben kerültek feleségével – aki szintén tanult Sárospatakon – Miskolcra. Mint elmondta, legidősebb gyermekük pályaválasztás előtt áll, és mivel maga is Sárospatakon ismerte meg Isten életre szóló szeretetét, ezért fia esetében is szóba került az SRHE, mint továbbtanulási lehetőség. A nyílt napon azért vettek részt közösen, hogy megismerjék a jelenlegi helyzetet a képzési kínálattól a szálláslehetőségeken át a diák- és közösségi életig.