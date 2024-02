Először ültek össze

Az első egyeztetés már meg is történt, erről Sajókaza polgármestere, Rusznyák István számolt be. Összehívták azokat a szakembereket, akik bármilyen formában érintettek lehetnek az ügyben. Lesz egy bejárás is, ahol további ötletek is felmerülhetnek az úttal kapcsolatban.

– Ebben az esetben nem a felújítás a megoldás, hiszen ezzel az árvízvédelem még egyáltalán nem lenne biztosítva – tette hozzá Rusznyák István. –

Meg kell vizsgálni, hogy a Sajó miért önt ki egyre gyakrabban és milyen megoldással lehet szavatolni a folyamatos, biztonságos közlekedést. Biztos, hogy ez hosszabb időt vesz igénybe, annak viszont örülök, hogy elindult a folyamat.

Gyalogosan még nehezebb

Az érintett útszakasz építésének pontos időpontja nem ismert, de akár évszázados múltra is visszatekinthet. Amikor készült, már akkor is tisztában voltak vele, hogy alkalmanként víz alá kerülhet, ami az aszfaltot és a szerkezetet is rongálja. A megoldáshoz még sok egyeztetés, tárgyalás vezethet el, és a tervezés után a költségét is elő kell teremteni. A sajókazai lakosság számára viszont nagyon fontos lenne a fejlesztés.