Megszületett Miskolc drogellenes stratégiája – számolt be az újság, elárulva azt is, hogy mennyire indokolt a helyhatóság részéről az odafigyelés. A kábítószer-fogyasztásról végzett kutatások szerint a helyi középiskolások körében a tanulók 5 százaléka volt alkalmi, vagy rendszeres drogfogyasztó. Az idősebb tanulók esetében ez a szám még riasztóbb, 14 százalék. A megkérdezett tanulók fele ismert olyan fiatalt, aki kábítószert fogyasztott, 21 százalékának a barátai körében is volt drogos.

A városi közgyűlés által elfogadott drogellenes stratégia öt pontban rendszerezte a tennivalókat, úgymint közösségi együttműködés, prevenciós tevékenység, kezelés - rehabilitáció, bűnözés - kínálatcsökkentés, kommunikáció - információáramlás.