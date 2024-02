Jakubinyi László szerint ez egy hatalmas, látványos eredményeket adó együttműködés a rendészekkel. A Szimbiózis Alapítvány fogyatékos és megváltozott munkaképességű tagjai a kollégákkal közösen rendszeresen aprítják és darabolják a fát, azonban a most kivágott famennyiség megközelítőleg egyhavi munkájuknak felel meg, ezért óriási segítséget jelent számukra.

Miért van szükség rá?

A két évvel ezelőtt kirobbanó energiaválság a Szimbiózis Alapítványt sem kímélte.

„Több mint 70 millió forinttal nőtt meg az éves számlánk a gáz- és energiafogyasztás tekintetében – beszélt a nehézségekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány alapítója. – Az alapítványnak gyorsan változtatnia kellett ezen a helyzeten. Jelen pillanatban 8 cserépkályhával és 6 faelgázosító kazánnal több mint a felére sikerült lecsökkenteni az extra költségeket az első időszakban. Az alapítvány azonban mindig hosszú távra tervez, így másik két faelgázosító kazán beszerzése is folyamatban van.”

Sok az ellátott

Óriási szükség van fűtésre az alapítványnál, ugyanis a Szimbiózis több mint 500 fogyatékos embert lát el. 180-an vannak a nappali bejárósok, 80-an a bentlakásos kapacitásúak a Szimbiózisnál. Emellett 250-en dolgoznak a különböző foglalkoztatási egységekben. A fűtési árak emelkedése jelenleg 30 Szimbiózis-épületet érint Miskolcon, üzemeltetési költségük azonban nem egyszerű feladat. Elég csak a tavalyi fejlesztésük zászlóshajójára, a 12 fogyatékos lakó új otthonát jelentő épület költségeire gondolni. December elején szerelték fel a gázórát, és januárban az első havi gázszámla 740 ezer forint volt.

Órási segítség

A majorságban favágás és a tűzifa előkészítése rengeteget segít az energiaköltségek emelkedése miatt kialakuló áldatlan állapoton. Így is lesz gázszámlájuk, de ez megállhat olyan 250 ezer forint körül, és 150 ezer forintnyi fa felhasználásával felezni tudják a gázszámla összegét.

Tavaly ősszel az alapítvány 160 erdei köbméter tűzifát szerzett be. A focipálya melletti parkoló valóságos tűzifateleppé változott, hatalmas fatárolókkal. Jelenleg a fél évig száradó tűzifa darabolása zajlik, és a Szimbiózisban már most előre gondolkozni lehet a tűzifa előkészítéséről. Fontos a fa szellőztetése és szárítása, mert a száraz tűzifának már a fele elég ahhoz képest, mintha friss fával tüzelnének, és ennek nincs is környezetszennyező hatása.