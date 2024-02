A habitus (apáca ruha) egy átlag ember számára mindig titokzatos és rejtélyes.

Most Antal Alexa Krisztina a Szent Ferenc kis nővérei római katolikus ferences közösség apácája meglepő őszinteséggel, púder nélkül beszél Póczos Nikolettnek, útjáról a szerzetes közösségig, kapcsolatáról Istennel és emberrel. Vallja, a nőiesség és a szépség is belülről fakad, számára pedig az ápoltság és az igényesség is nagyon fontos. Krisztina nővér őszintén beszél elbizonytalanodásairól, az anyaságról és a gyermekekhez fűződő viszonyáról is podcastünkben.