Noll-Szatmári Enikő személyiségfejlesztő mentor és író dedikálja könyvét ma a miskolci Géniusz könyváruházban, a szerző Bezárva - Minden, ami a fősodratú médiában a covidjárványról kimaradt című könyvével érkezik. A könyv a szerző személyes szemszögéből mutatja be Magyarország 2020-tól 2023 októberéig terjedő időszakról szól: nemcsak a hazai történéseket öleli fel, hanem nemzetközi vonatkozásokkal is kiegészül, valamint magyar és külföldi emberek személyes beszámolói is helyet kapnak benne.

A szerző visszaemlékszik a lezárásokra, az oltások kötelezésére, a maszkokra és a távolságtartásra. Ebben az időben szerinte az emberi alapjogok súlyosan sérültek. Minden trauma feldolgozása a szembenézéssel kezdődik, fogalmaz.

A szerző délután 4-től várja az érdeklődőket.