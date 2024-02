Miért működik nappal a közvilágítás? Ezt kérdezték az Észak-Magyarország olvasói, és a lap válaszolt is rá a negyven évvel ezelőtti írásában. Az Émász kirendeltségvezetőjét szólaltatta meg az újság. Íme: "elmondta, hogy természetesen nincs fölösleges energia arra. hogy nappal is működjön a közvilágítás, aztán meg értelme sem volna. Ám időnként üzembentartási, karbantartási, javítási feladatok elvégzéséhez szükséges bekapcsolni a közvilágítási hálózatot nappal is, mivel éjszaka az ilyen javítást elvégezni nem tudják. Egyenként bekapcsolni a lámpákat nem lehet, egy-egy körzetben ezért szükséges a javítás idejére működtetni nappal is a közvilágítást, és így fordulhat elő, hogy ott is ég a lámpa, ahol a lakók nem is látnak az utcán dolgozó szerelőket".