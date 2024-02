Hová lett a kelkáposzta? Ezt kérdezték négy évtizede a egyei napilap olvasói. Az újságírói érdeklődésre a ZÖLDÉRT Vállalatnál elmondták, hogy körülbelül két hete valóban eltűnt üzleteikből a kelkáposzta. Ám, ez nem rendkívüli esemény, megesik máskor is, így tél vége, tavasz közeledte táján. A folyamatos ellátást egyelőre nem is fogják tudni biztosítani belőle, mert szűkek a beszerzési források is, ráadásul az árak olyan magasak, hogy nagyobb keresletre akkor sem számíthatnának az üzletek a kelből, ha folyamatosan kapható lenne – hangzott negyven éve a válasz. A jó hír: azt ígérték, hogy néhány nap múlva érkezik ismét pár száz kiló kelkáposzta az üzletekbe.