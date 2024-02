Tavaly szeptemberben az Ózd Városi Rendészet közterület-felügyelői munkakör betöltésére írt ki pályázatot, határozatlan idejű, teljes munkaidős foglalkoztatás keretében. A lehetőség iránt többen is érdeklődtek, végül hat fiatalember kezdte meg a szolgálatot a szervezet kötelékében segédfelügyelőként - írja az ozd.hu.

Önálló munkavégzés

„Január közepén eredményes vizsgát tettek, és a mai naptól pedig közterület-felügyelőként állnak szolgálatba. A feltöltés lényege az volt, hogy vissza tudjuk állítani a 24 órás jelenlétet. Tényleg mozgalmas volt ez az időszak. Folyamatosan kellett őket a gyakorlati, illetve az elméleti részekre oktatni. Én azt gondolom, hogy mára elsajátították a tudást olyan szinten, hogy önállóan ki tudnak menni, és el tudják végezni a feladataikat” - mondta Talján Róbert, az Ózd Városi Rendészet rendészetvezetője.

Mára intézkedésre jogosult hivatalos személyekké váltak, ám két éven belül közigazgatási alapvizsgát is tenniük kell. A rendészetnél jelenleg 16 fő lát el szolgálatot, plusz Rió. A malinois – németjuhász keverék hat éve segíti munkájukat, ám ha fenyegetést észlel nem hagyja szó nélkül. A négylábú különben igen nyugodt, kiegyensúlyozott, teljes összhangban dolgoznak Durkó Gáborral.

Ismernie kell körzetét

A létszámbővüléssel újraosztották a város egyes területeit, minden közterület-felügyelő hangsúlyt fektetett arra, hogy megismerje az általa biztosított városrész sajátosságit, problémáit.

Munkamegbeszélés az ózdi rendészeknél

A rendészek kiemelt figyelmet fordítanak a bevásárlóközpontok környékére, a hétvégi házas övezetekben is rendszeresen járőröznek. Az Újváros téren az orvosi rendelők környékén például sokszor előfordul, hogy figyelmen kívül hagyják a behajtani tilos táblát. Többször is intézkedtek már emiatt.

Igény volt rá

„Mindig is nagy igény volt a rendészet 24 órás szolgálatára. Az elmúlt másfél évben anyagi lehetőségeink nem tették lehetővé, hogy ezt megoldjuk. Ebben az évben viszont most már február elsejétől indult a 24 órás szolgálat. A tavalyi évben hat új kollégával gyarapodott a rendészet állománya, úgyhogy most már a rendészethez érkező bejelentéseket 24 órában fogadják és bármikor azonnal tudnak reagálni” - hangsúlyozta Janiczak Dávid, polgármester.

Jó kommunikációs és konfliktuskezelő készség. Ezek fontos összetevői a hatékonyságnak, amelyre szükségük is van, hiszen rendkívül szerteágazó a közterület-felügyelők munkaköre. Eljárásokat kezdeményeznek közigazgatási, szabálysértési és bűnügyi területeken is.