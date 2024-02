Az országgyűlés megvitatta és jóváhagyta azt a nemzetközi egyezményt, amely a tokaji bor eredetvédelme érdekében folytatott tárgyalások eredményeképpen jött létre – írta harminc éve az újság, emlékeztetve: régóta sürgették ezt a történelmi borvidék szőlősgazdái. A magyar bortermelők ugyanis meggyőződhettek róla, hogy az öt világrészben 13 olyan ország van, ahol saját termésű borokat tokaji néven hoznak forgalomba, s azokat exportpiacokon is értékesítik, amivel hitelrontást követnek el az igazi tokaji borok kárára. Világhírű bortermelő országok is vannak köztük, például Franciaország, Olaszország, Kanada, az észak-amerikai Kalifornia, sőt még Ausztráliában is palackoznak saját termésű „tokajit”. Mindezt azzal indokolják, hogy boraikat ugyanolyan szőlőfajtákból állítják elő, mint Tokaj-Hegyalján – idézzük az írásból. A szerző emlékeztet: a tokaji bor egyediségéhez a szőlőfajták azonossága magában véve nem elegendő. Az igazi tokajit a furminton, hárslevelűn, muskotályos szőlőn kívül a vulkáni eredetű talaj, a csodálatos klíma, a szőlőszemek aszúsodása, az évszázadok alatt kialakított borkészítési, érlelési, kezelési eljárás, a riolittufába vájt és egész évben egyenletes hőmérsékletű, nemes penésszel vastagon berakódott pincék teszik „borok királyává”.